Neymar officiellement célibataire : la mère de sa fille, Bruna Biancardi, confirme leur rupture

Neymar et Bruna Biancardi, c’est officiellement fini. Quelques semaines seulement après la naissance de leur fille, la mannequin brésilienne a officialisé leur rupture.

Le couple battait de l’aile depuis un moment. Bruna Biancardi et Neymar ne sont officiellement plus ensemble. Alors que depuis plusieurs semaines de nombreux articles de presse questionnaient leur relation, la mannequin brésilienne de 29 ans a pris la parole sur les réseaux sociaux.

«C'est une affaire privée, mais comme je suis liée quotidiennement à des rumeurs, des suppositions et des blagues, je vous informe que je ne suis plus en couple. Nous sommes les parents de Mavie, et c'est la raison de notre lien (avec Neymar, ndlr). J'espère que vous cesserez de me lier si souvent à l'actualité. Je vous remercie», a-t-elle indiqué sur Instagram.

Capture Instagram @brunabiancardi

L’ancien joueur du PSG et son ancienne compagne ont accueilli leur premier enfant ensemble (il s’agit du second pour Neymar), Mavie, le 6 octobre dernier. La petite fille serait donc désormais le dernier lien, mais le plus précieux, qui continue à les unir.

Les rumeurs de rupture s'étaient intensifiées depuis une supposée «92e infidélité» de la part du footballeur survenue trois semaines après la naissance de sa fille, infidélité de trop qui aurait conduit Bruna Biancardi à annuler leurs fiançailles.

Pendant la grossesse déjà, les médias brésiliens avaient publié le témoignage d’une blogueuse affirmant avoir eu une relation avec Neymar. Devant l’ampleur du scandale, le footballeur avait posté un message. «Justifier l’injustifiable. Je n’avais pas besoin de faire ce que j’ai fait, mais j’ai besoin de toi dans notre vie […]. J’ai commis une erreur. J’ai eu tort.» Des excuses qui ne passent définitivement plus.