Kendall Jenner et Bad Bunny ont rompu

Kendall Jenner et Bad Bunny ont mis fin à leur romance. Le couple se fréquentait depuis un peu moins d’un an.

La fin d’une histoire. Kendall Jenner et Bad Bunny ne sont plus en couple. Le mannequin et la star du reggaeton auraient mis fin à leur union, un peu moins d’un an après s'être rencontrés selon le magazine People.

Leur rupture pourrait dater du mois dernier. La dernière sortie publique du couple remonte au mois d’octobre, alors que Bad Bunny était l’invité du «Saturday Night Live». Kendall Jenner l’avait, à l'époque, rejoint après l’émission.

Une romance éphémère

L’influenceuse de 28 ans et l'artiste multi-récompensé de 29 ans, lauréat entre autres de trois Grammy Awards et de neuf Latin Grammy Awards, avait été vus ensemble pour la première fois en février dernier, avant de partager plusieurs moments de complicité au printemps et cet été, confirmant les rumeurs autour de leur couple. Une relation qu’ils n’ont jamais vraiment officialisée.

Le couple n’a d’ailleurs fait aucun commentaire sur leur rupture.