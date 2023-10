Kendall Jenner : qui est Billie, ce clone déroutant de la star généré par une IA ?

La société Meta a dévoilé le 5 octobre dernier l’existence de Billie, une IA conversationnelle créée à partir de l’apparence de Kendall Jenner. Elle est la première d’une série de 28 assistants conversationnels modelés à partir de personnalités qui sont, bien évidemment, (très bien) rémunérées en échange.

Encore un pas en avant pour l’intelligence artificielle. Le 5 octobre dernier, la société Meta de Mark Zuckerberg a dévoilé l’existence de Billie, une IA conversationnelle créée à partir de l’apparence de Kendall Jenner. La première vidéo postée sur le compte Instagram est à la fois bluffante… et effrayante tant la ressemblance avec la demi-sœur de Kim Kardashian est quasiment sans faille.

A l’heure où nous écrivons ces lignes, plus de 107.000 personnes ont commencé à suivre le compte de cet assistant conversationnel qui n’est que le premier d’une série de 28 autres IA modelées à partir de célébrités. Les internautes feront prochainement connaissance avec Snoop Dogg (Dungeon Master), Paris Hilton (Amber), Tom Brady (Bru), Naomi Osaka (Tamika), Mr. Beast (Zach), Charli D'Amelio, Dwyane Wade, Bear Grylls, Chloe Kim, et bien d’autres.

5 millions de dollars pour 6 heures de travail

Chacun de ces agents conversationnels pourra s’exprimer sur des thématiques spécifiques. La copie de Kendall Jenner (Billie) est «la grande sœur», tandis que celle d’Osaka Tamika est une «experte en cosplay passionnée d’anime». La copie de Tom Brady (Bru) sera un «commentateur sportif informé et plein d’humour». Bien évidemment, Meta ne s’est pas emparée de l’apparence de toutes ces personnalités sans leur consentement.

Selon le site américain BusinessInsider, la société de Mark Zuckerberg aurait déboursé entre 1 et 5 millions de dollars – pour un total de 6 heures de travail – pour chaque célébrité. On ignore cependant les termes des contrats signés entre les stars et Meta, et les subtilités qu’ils contiennent.