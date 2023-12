Willem Dafoe : le jour où l'acteur a cru qu’il allait être agressé dans le métro après «Spider-Man»

Willem Dafoe n’avait jamais eu l’impression d’avoir un visage particulier. Avant une sortie dans le métro new-yorkais avec son fils après la sortie du premier Spider-Man de Sam Raimi, en 2002, durant laquelle il a cru qu’il allait être agressé par deux hommes.

Un moment étrange et inconfortable. Invité de l’émission américaine «Sunday Today with Willie Geist», Willem Dafoe a partagé une anecdote amusante sur le jour où il a compris que son visage était reconnaissable entre tous. L’acteur de 68 ans explique avoir pris le métro à New York avec son fils, peu de temps après la sortie du premier volet de la trilogie Spider-Man réalisée par Sam Raimi en 2002. Et c’est alors qu’il a remarqué deux hommes en train de le fixer du regard.

«J’étais dans le métro il y a quelques années quand New York était encore assez dur. J’emmenais mon enfant au Zoo dans le Bronx. Des types entrent dans la rame, ils s’asseoient, et ils me regardent de travers. Et je me suis dit : ‘Oh mon dieu, même avec mon fils, ces mecs vont me tenter de me voler de l’argent ou un truc dans le genre. Ça va mal tourner’», se souvient-il. «Puis ils se regardent l’un l’autre. Et il y en a un qui dit : ‘Ouais, ça doit être lui. Personne d’autre ne ressemble à cet enfoiré’. C’est là que j’ai su pour mon visage», conclu-t-il, hilare.