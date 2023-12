Noël 2023 : Victoria Beckham, Neymar, Mariah Carey... Les stars partagent leurs photos du réveillon

En famille, seules ou entre amis, les célébrités ont immortalisé leur réveillon de Noël. Voici un petit tour d’horizon des plus beaux clichés postés sur les réseaux sociaux.

Les stars françaises et internationales ont célébré la venue du Père Noël et n’ont pas manqué de publier quelques photos de cette tradition. A l’instar de Victoria et David Beckham qui ont pris la pose à côté du célèbre papa au costume rouge. Un moment partagé à Miami avec leurs enfants Harper, Brooklyn et Cruz. Seul Romeo, footballeur au Brentford F.C, était absent pour les festivités.

Une autre star du ballon rond a partagé une photo de sa soirée. Sur les réseaux sociaux, Neymar, de nouveau papa depuis quelques semaines, apparaît tout sourire, et si l’on en croit sa grimace sur ce selfie, le réveillon a certainement été quelque peu arrosé.

© Capture d'écran Instagram @neymarjr

Paris Hilton et Kim Kardashian ont aussi passé un excellent moment en optant pour les plaisirs de la glisse. Les deux copines ont dévalé ensemble et dans une luge, une piste enneigée improvisée dans le jardin de l’ancienne compagne de Kanye West.

© Capture d'écran @nickyhilton

Dans une combinaison moulante de mère Noël, assise sur un tapis face à son sapin, Mariah Carey a quant à elle repris son tube légendaire : «All I want for Christmas is you». En toute simplicité…

En parlant de simplicité, le mannequin Emily Ratajkowski a dégusté un plat de spaghettis pour les fêtes. Mais ces dernières étaient, semble-t-il, agrémentées de caviar.

© Capture d'écran @emrata

Comme à son habitude, la rappeuse Cardi B a vu les choses en grand en décorant toute sa maison de guirlandes et de boules scintillantes.

De son côté, le clan Belmondo était réuni pour passer les fêtes autour de Paul, fils du regretté Jean-Paul, et de sa compagne Luana.

Le chanteur et musicien Thomas Dutronc, dont la maman Françoise Hardy se bat contre la maladie, a tenu à saluer ses fans, bonnet de père Noël sur la tête et verre de champagne à la main.