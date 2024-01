Beverly Hills : Ian Ziering prend la parole après son altercation avec des motards à Los Angeles

Agressé par un groupe de motards sur Hollywood Boulevard le jour du Nouvel An, Ian Ziering vient de publier un message sur son compte Instagram dans lequel il revient sur les circonstances de l’altercation, et demande une réponse «décisive» des forces de l’ordre.

Un événement traumatisant. Ce lundi 1er janvier 2024, Ia Ziering a été violemment attaqué par des personnes casquées qui circulaient en bande sur des mini-motos sur Hollywood Boulevard, à Los Angeles. Une vidéo de l’incident a été publiée par le site américain TMZ. Plus tard, l’acteur de 59 ans a été filmé consolant sa fille de 12 ans qui se trouvait à bord du véhicule.

Moins de 24 heures après les faits, le comédien connu pour ses rôles dans la série «Beverly Hills» et dans les films «Sharknado» a posté un message via son compte Instagram dans lequel il revient sur les circonstances de l’incident – dont Ian Ziering a été reconnu comme étant la victime et qui fait l’objet d’une enquête – et demande à ce que ce type de situation soit mieux géré par les forces de police.

Se dresser face aux intimidations

«Je suis soulagé de confirmer que ma fille et moi-même sortons de tout cela totalement indemnes, mais cet incident me laisse profondément inquiet quant à l’audace croissante de ce genre d’individus qui menacent la sécurité et la paix publique. Cette situation met en lumière un problème plus large d’hooliganisme dans nos rues et le besoin d’une réponse policière efficace face à ce type de comportement. En tant que citoyen et parent, je trouve inacceptable que des groupes puissent agir librement de la sorte, semant la peur et le chaos, tandis que la réponse policière se révèle insuffisante», explique-t-il.

Alors qu’aucune arrestation n’a eu lieu, Ian Ziering souhaite qu’une «action décisive» soit menée par la police suite à cet incident. «J’ai toujours soutenu le fait de se dresser face aux intimidations et aux mauvais comportements, et cet incident ne fait que renforcer ma conviction sur l’importance de la sécurité personnelle et collective. Nous devons faire face à ce problème qui mène à ce type de comportement afin de s’assurer que nos rues soient sûres pour tout le monde. Je conjure les élus de la ville et les représentants de la loi de mettre en place des actions décisives contre cela et d’allouer les ressources nécessaires qui permettront d’éviter ce type d’incident à l’avenir», ajoute-t-il.

«Je suis reconnaissant pour le soutien de ma famille, de mes amis et de mes fans dans cette période. Ce sont dans les moments de cette nature que la force et l’unité de notre communauté sont indispensables. Bonne année», peut-on lire en conclusion.

Ian Ziering est le père de deux filles, Mia et Penna, nées de son union avec Erin Ludwig. Le couple s’est séparé en 2019 après neuf ans de vie commune. Leur divorce a été finalisé en octobre 2022.