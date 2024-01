Sienna Miller a accouché de son deuxième enfant

Carnet rose pour Sienna Miller. La comédienne de 42 ans est devenue maman pour la deuxième fois. Une petite fille née de son amour avec le mannequin Oli Green.

Elle ne pouvait rêver plus beau cadeau d’anniversaire et de bonne année. Alors qu’elle a fêté ses 42 ans le 28 décembre dernier, Sienna Miller aurait donné naissance il y a quelques jours à une petite fille, selon des informations révélées par le Daily Mail. On ne connaît pas encore le prénom de ce nourrisson.

S’il s’agit du deuxième enfant pour la comédienne, laquelle est déjà maman d’une fille née en juillet 2012, de sa relation avec l’acteur britannique Tom Sturridge, c'est en revanche le premier avec son nouveau compagnon, le mannequin Oli Green, de quinze ans son cadet.

En septembre dernier, lors de la Fashion Week à Londres, Sienna Miller était apparue tout sourire sur le tapis rouge, exhibant son ventre arrondi et confirmant ainsi sa grossesse.