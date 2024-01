Affaire Alain Delon : son fils Anthony publie un nouveau texto attribué à sa sœur demandant d'«arrêter la chimio»

Accusé, avec son frère Alain-Fabien Delon, d’avoir pris la décision d’arrêter le traitement médical de leur père, Anthony Delon a tenu à clarifier la situation en publiant à son tour un texto attribué à sa sœur Anouchka, dans lequel elle leur demande d’«arrêtez la chimio».

Un nouveau déballage. Vendredi dernier, des échanges par texto entre les enfants d’Alain Delon datant de juillet 2023 ont été révélés par BFMTV, dans lesquels ils abordaient la question du traitement suivi par leur père, et la pertinence ou non de poursuivre ce traitement qui «le tue à petit feu», selon les propos d’Anthony Delon. Ou encore que le comédien de 88 ans voulait «arrêter les médicaments et mourir». L’aîné de la fratrie s’était présenté, la veille (jeudi 11 janvier) sur l’antenne de RTL, pour confirmer cette décision prise, selon lui, en accord avec leur père. «Nous avons tous les trois, avec l’accord de mon père, décidé d'arrêter un traitement qui était en train de le tuer», a-t-il déclaré.

Une affirmation immédiatement réfutée le lendemain par l’avocat du comédien, maître Christophe Aleya, qui a expliqué que ce sont les fils d’Alain Delon qui ont décidé seuls de l’arrêt du traitement, et ce contre l’avis médical du médecin suisse de l’acteur. «Il nous dit que l'arrêt du traitement peut être fatal à monsieur Alain Delon. Il cite que cela pourrait avoir des conséquences délétères pour sa santé. Je trouve qu'il est complètement inconscient et ahurissant d'avoir stoppé le traitement sans le remplacer par un autre et sans avoir d'avis médicaux pour le faire», a révélé l’avocat à TF1, précisant avoir fait «un signalement judiciaire pour mise en danger d'Alain Delon».

Une vérité partielle

Ce dimanche 14 janvier, c’était au tour d’Hiromi Rollin, la compagne d’Alain Delon expulsée de son domicile par les enfants de l’acteur le 5 juillet 2023, d’affirmer que le comédien était «en danger» sur RTL. «C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de parler, haut et fort, pour sauver Alain. Il est urgent qu'il aille dans cette clinique pour reprendre le traitement. Mes craintes ont été confirmées par les déclarations d'Anouchka et de son avocat. Ils ont bien dit qu'ils ont arrêté le traitement fin août, donc ça fait quatre mois sans traitement, six mois sans contrôle médical. Donc la vie d'Alain est en danger. Je n'ai pas peur de dire qu'il est danger de mort», a-t-elle déclaré.

Quelques heures plus tard, Anthony Delon se décidait à prendre une nouvelle fois la parole, cette dans une story publiée sur Instagram, dans laquelle il explique que ces textos – dont il confirme la véracité – ont été publiés sans son autorisation, et de manière partielle. «Donc, l’avocat Ayela dit se séparer de sa cliente (Anouchka Delon, ndlr) pour soi-disant apaiser les tensions… Seulement au même moment, il balance à la presse 17 pages de textos personnels de la famille Delon, savamment communiqués par ma sœur», peut-on lire.

© Capture d'écran / Anthony Delon



Dans la deuxième partie du message, il publie l’échange intégral avec Anouchka Delon dans lequelle elle leur demande, à lui et Alian-Fabien, d’«arrêtez la chimio». Cette nouvelle révélation paraît confirmer le fait que le comédien de 88 ans souffre d’un «lymphome», comme indiqué par l’avocat d’Hiromi Rollin dans un courrier adressé au procureur de Montargis, Jean-Cédric Gaux, révélé par Le Figaro et le Parisien, et confirmé par l’AFP, et que l’arrêt du traitement depuis «plus de six mois» semble directement lié à la «dégradation rapide et grave de son état de santé», dénonçant ainsi «une tentative d'homicide volontaire» de la part des enfants d’Alain Delon.