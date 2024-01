«Il m'a tabassé violemment» : Pedro Pascal taquine Kieran Culkin aux Emmy Awards 2024 (Vidéo)

Nommé lundi soir à plusieurs reprises aux Emmy Awards, Pedro Pascal est reparti bredouille. Mais cela n'a pas empêché la star de «The Last of Us» de charrier son «rival», Kieran Culkin, lors de la cérémonie.

Entre Pedro Pascal et Kieran Culkin, c’est l’amour vache. Et ils n’ont pas manqué de se taquiner lors de la 75e cérémonie des Emmy Awards, qui se tenait lundi 15 janvier.

L’interprète de «The Last of Us» est arrivé sur scène tout de noir vêtu, afin de remettre le prix du meilleur acteur dans un second rôle dans une série dramatique. Mais avant d’annoncer le nom du grand vainqueur (Matthew MacFadyen, qui incarne Tom dans «Succession», ndlr), le comédien s’est confié sur sa vie personnelle et a expliqué pourquoi il avait le bras en écharpe, après avoir prétexté qu’une «mauvaise chute» en serait la cause.

«Je vais prendre un instant pour parler de moi. Beaucoup de gens m’ont demandé ce qui m’était arrivé au bras. Il s’agit en réalité de mon épaule. Et ce soir, c’est le moment parfait pour vous révéler à tous que Kieran Culkin m’a tabassé violemment», a lancé Pedro Pascal devant une assemblée hilare. L’accusé, jouant totalement le jeu, a gardé le silence, n’esquissant aucun sourire face à ce tacle mordant.

Mais le caractère impassible de celui qui incarne le personnage de Roman Roy dans la série à succès «Succession», n’aura duré que quelques secondes. Rapidement, ce dernier s’est mis à rire de la vanne de son ami et faux rival. Lors de la 81e édition des Golden Globes, le 7 janvier dernier, Kieran Culkin avait remporté le trophée du meilleur acteur dans une série dramatique. «Prends ça, Pedro. Il est à moi», lui avait-il asséné avec humour pendant son discours.