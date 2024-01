Emmy Awards : la série «Better Call Saul» entre dans l'histoire avec six saisons sans récompense

Malgré un total de 53 nominations obtenues au cours de ses six saisons d’existence, «Better Call Saul», le spin off de «Breaking Bad» lancé en 2015, aura terminé son existence sans jamais recevoir les honneurs d’un seul Emmy Award. Une série de défaites historique.

Quelle tristesse ! Nominée à 53 reprises aux Emmy Awards depuis son lancement sur la chaîne américaine AMC en 2015, «Better Call Saul», le spin off de la série multirécompensée «Breaking Bad» (16 fois primée aux Emmys Awards), est repartie de la 75e édition sans aucune récompense, enregistrant ainsi la série de défaites la plus prolifique de l’histoire de la cérémonie, rapporte le site américain Variety.

La série était pourtant nommée sept fois, notamment pour le prix de la meilleure actrice de second rôle dans une série dramatique avec la comédienne Rhea Seehorn, dont l’incarnation tout en nuance du personnage de Kim Wexler aurait largement méritée d’être reconnue à sa juste valeur. Tout comme l’écriture et la réalisation, où les performances de Bob Odenkirk dans le rôle principal (qui a été nommé six fois), et celles des seconds rôles, notamment Jonathan Banks et Giancarlo Esposito.

Les fans de «Better Call Saul» peuvent toujours se consoler en sachant que la série avait réalisé un carton lors de la 13e cérémonie des Critics' Choice Television Awards, le 15 janvier 2023, où elle avait obtenu le prix de la meilleure série dramatique, du meilleur acteur (Bob Odenkirk), et du meilleur acteur dans un second rôle (Giancarlo Esposito). Ce spin-off restera un des plus grandes réussites de la chaîne AMC, avec six saisons passionnantes de bout en bout. Et une conclusion à couper le souffle. Emmy Award ou pas.