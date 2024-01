Emmy Awards : les plus beaux looks de stars de la cérémonie

Selena Gomez, Jenna Ortega, Erin Darke... Les stars ont sorti leurs plus belles tenues à l’occasion de la 75e cérémonie des Emmy Awards, organisée à Los Angeles ce lundi soir. Voici les plus beaux looks aperçus sur le tapis rouge.

Selena Gomez

La chanteuse Selena Gomez a fait sensation avec sa robe bustier à sequins signée Oscar de la Renta.

Selena Gomez attends the 75th Primetime Emmy Awards. pic.twitter.com/LYeyo7Ut0D — 21 (@21metgala) January 16, 2024

Jessica Chastain

De son côté, Jessica Chastain a arboré une robe verte Gucci parfaitement ajustée et dotée d’un décolleté en V.

Jessica Chastain attends the 75th Primetime Emmy Awards. pic.twitter.com/ZloP7cZkVx — 21 (@21metgala) January 16, 2024

Jenna Ortega

Égérie du parfum Gris Dior, Jenna Ortega a bien sûr opté pour une création de la maison de couture française. Une tenue au style floral qui joue sur la transparence.

Jenna ortega at the Emmys pic.twitter.com/HyxPZfApRq — ortegay (@Roxdk7) January 16, 2024

Suki Waterhouse

En couple avec Robert Pattinson, Suki Waterhouse était vêtue d’une impressionnante robe rouge Valentino Couture, qui met en valeur son baby-bump.

Suki Waterhouse attends the 75th Primetime Emmy Awards. pic.twitter.com/IlQ4TRLLP0 — 21 (@21metgala) January 16, 2024

Camila Morrone

La mannequin américain Camila Morrone est arrivée dans une robe sirène rouge, confectionnée par la maison Versace.

Camila Morrone attends the 75th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on January 15, 2024 in Los Angeles, California pic.twitter.com/fo4u15lrYl — Celeb Source (@celebfashionnnn) January 16, 2024

Meghann Fahy

Magnifiée par sa robe en velours de chez Giorgio Armani, Meghann Fahy a attiré tous les regards.

meghann fahy wearing custom armani privé at the emmy awards pic.twitter.com/lOn6rs9qSA — (@pradapearll) January 16, 2024

Katherine Heigl

Ultra-glamour, Katherine Heigl, alias Izzie dans la série «Grey's Anatomy», est apparue dans une robe rouge vif.

Katherine Heigl wearing custom Reem Acra at the 75th Emmy Awards





Styled by Deborah Watson pic.twitter.com/Jil6oAN8kd — Style & City Diaries Podcast (@StyleCityDiary) January 16, 2024

Ellen Pompeo

À l’occasion de cette 75e cérémonie, Katherine Heigl a retrouvé sa partenaire Ellen Pompeo, qui s’est elle glissée dans un ensemble noir et blanc.

Erin Darke

Erin Darke n’est pas passée inaperçue. L’actrice a pris la pose avec une robe en voile de couleur pourpre, au côté de son compagnon Daniel Radcliffe.

daniel radcliffe at the emmy awards with erin and weird al pic.twitter.com/qxUyIFvNga — daniel thinker (@danthinkers) January 16, 2024

Sarah Snook

Lauréate de la meilleure actrice dans une série dramatique, Sarah Snook, l'interprète de Shiv dans «Succession», s'est affichée avec une robe Vivienne Westwood.