Alain Delon : l'avocat de sa fille Anouchka confirme que l'acteur est atteint d'un «cancer grave qui n'est pas soigné»

L'avocat d'Anouchka Delon, Franck Berton, a confirmé ce samedi 27 janvier qu'Alain Delon souffrait d'un cancer grave, qui n'est pas soigné.

La guerre se poursuit dans la famille Delon et cette nouvelle ne risque pas de ressouder le clan. Dans l’émission C l’hebdo, diffusée ce samedi 27 janvier, l’avocat d’Anouchka Delon est revenu sur certains éléments de l’affaire qui oppose sa cliente à ses frères Anthony et Alain-Fabien.

Franck Berton a tout d’abord expliqué qu’Anouchka avait des nouvelles de son père, Alain Delon. «Elle l'a vu encore hier et elle va le voir assez régulièrement,» a déclaré l’avocat, précisant que l’acteur «est atteint d’un cancer».

Maître Berton a également indiqué que le diagnostic a longtemps été caché par la famille Delon à la demande du principal intéressé. «Il n’avait pas envie que tout le monde sache qu’il est atteint d’une maladie grave».

"Alain Delon est atteint d'un cancer. Ses fils ont souhaité que l'on mette fin à son traitement qui était dispensé et voulu par les médecins."





Invitée de l’émission Clique sur Canal+ mardi dernier, la jeune femme avait quant à elle affirmé que son père était bien conscient des querelles qui déchirent ses enfants et qu'il n'était pas «un légume».

Un cancer grave et non soigné

Si ces faits étaient déjà connus, comme il l’a lui-même indiqué, l’avocat d’Anouchka Delon est sorti du silence concernant un autre point essentiel de l’affaire. En effet, il a précisé que sa cliente n’était pas en accord avec ses frères sur l’arrêt du «traitement qui était dispensé et voulu par les médecins». «Ses fils ont souhaité que l'on mette fin à son traitement», a-t-il déclaré.

«Anouchka s’est élevée pendant un certain temps en disant "je ne veux pas, je veux des avis médicaux"». L’avocat indique avoir des audios confirmant ses informations mais qu’il ne souhaite pas procéder de la même manière qu'Alain-Fabien, qui avait dévoilé des enregistrements en défaveur d'Anouchka plus tôt dans le mois.