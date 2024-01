Sophie Tapie partage un tendre cliché après la naissance de son premier enfant

C’est via une story publiée sur son compte Instagram que Sophie Tapie a annoncé, ce samedi 27 janvier, la naissance de son premier enfant. Un petit garçon prénommé César né de ses amours avec le rugbyman français, Baptiste Germain.

© Capture d’écran / Instagram Sophie Tapie

Fiancée au rugbyman français Baptiste Germain depuis le 15 novembre, la jeune femme de 35 ans avait annoncé sa grossesse en septembre dernier en postant une photo de son ventre arrondi sur le réseau social. Un mois plus tard, elle avait publié un message émouvant en hommage à son père décédé en 2021 en évoquant l’enfant à naître.

«Singé ou imité mais jamais égalé. Que veux-tu ? Tu passionnes tellement. Quelle fierté pour moi que de savoir qu’un peu de toi viendra agrandir la famille, en ajoutant des dates et des similitudes qui pourraient être perçues comme des signes. Ce qui est certain c’est que les empreintes que tu as laissées ne font que grandir, et je ne remercierai jamais assez les gens de leurs sourires et de leur soutien immense. Nous avions l’amour des autres en commun, alors merci de me l’avoir transmis aussi. Je t’aime toujours aussi fort, et je suis certaine que tu es là, pas loin», pouvait-on lire.