JO 2024 : Lily Collins endosse le costume d'Emily in Paris pour l’occasion dans une vidéo hilarante

Dans une vidéo partagée sur son compte Instagram, Lily Collins se glisse à nouveau avec humour dans le costume d’Emily in Paris, pour faire la publicité de l’athlète Noah Lyles à l’occasion des Jeux Olympiques 2024.

Une nouvelle campagne de pub signée Emily Cooper. Lilly Collins, star de la série Netflix «Emily in Paris», a dévoilé une vidéo hilarante sur ses réseaux, dans laquelle elle reprend son rôle de super influenceuse marketing pour faire la promotion des Jeux olympiques et du sprinter américain Noah Lyles, triple champion du monde, en lice pour une médaille l’été prochain à Paris.

L’occasion pour l’interprète d’Emily Cooper de se lancer dans ce clip vidéo, dans un briefing hilarant dont elle a le secret. En salle de réunion, Emily dévoile la tenue qu’elle envisage pour le coureur star l’été prochain. Une tenue pour le moins étonnante et totalement inappropriée entre cape en or XXL, pantalon doré et chaînes au cou, évidemment signée Pierre Cadault, clin d’œil au designer et client de l’agence Savoir dans la série.

Un clip fidèle à la série

«Noah portera le légendaire créateur Pierre Cadault», lance ainsi Lily Collins face caméra. «Est-ce que c’est sûr de courir avec ça ?», lui rétorque-t-on. «Euh, oui, cela a été testé. C'est sûr», répond-elle. Et d’ajouter non sans humour : «Peut-être pas pour les autres coureurs», alors qu’apparait à l’écran l’image de Noah Lyles sur la piste, gênant ses adversaire avec sa cape. «Mais on ne parle que de Noah ! Vive Noha !», conclut alors Emily, fidèle à son personnage toujours enthousiaste.

«Nous devons voir plus grand ! Emily a de grands projets pour l'homme le plus rapide du monde cet été aux Jeux olympiques de Paris», peut-on lire en légende de cette vidéo. Alors que Noah Lyles a, entre autres, décroché l’été dernier le titre de champion du monde sur 100M et 200M, l’athlète, qui figure d’ores et déjà parmi les coureurs les plus rapide du monde aux côtés d'Usain Bolt, Yoan Blake et Michael Jonshon, espère bien réaliser un exploit aux Jeux de Paris.

Une vidéo qui intervient également alors que le tournage de la saison 4 d'«Emily in Paris» reprend ce lundi 15 janvier, selon Télé-Loisirs. Un tournage qui a été décalé en raison de la grève des acteurs et des scénaristes à Hollywood. La date de sortie de cette nouvelle saison n'a pas encore été annoncée.