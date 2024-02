Cancer du roi Charles III : William et Camilla se partageront certaines tâches

Charles III est atteint d'un cancer, a annoncé Buckingham ce lundi. Les membres de sa famille devraient assurer certaines de ses obligations, à commencer par son fils William et son épouse Camilla.

A peine dix-sept mois après le début de son règne, Charles III, 75 ans, a reçu un diagnostic de cancer, a ce lundi annoncé le Palais. Les médecins ont détecté la pathologie lors de sa récente hospitalisation pour une intervention chirurgicale pour une hypertrophie bénigne de la prostate.

Pour lutter contre la maladie, le souverain a entamé un traitement en ambulatoire, et est contraint de reporter ses prochaines fonctions publiques. Néanmoins il poursuivra ses fonctions constitutionnelles en privé, a-t-il été indiqué par le Palais ce lundi.

Le biographe royal Robert Hardman a déclaré à Radio 4 que les engagements du souverain devraient, dans cette configuration, être tenus comme durant la période du Covid, qui avait vu davantage de réunions avoir lieu via des appels FaceTime et Zoom. Le fonctionnement quotidien de la monarchie ne devrait pas donc pas changer foncièrement, mais le roi manquera néanmoins un certain nombre d'engagements royaux.

Le prince William, la reine Camilla et la princesse Anne seront les principaux membres de la famille royale qui pourront être mobilisés pour les assurer.

William en première ligne

Annoncé quelques heures seulement avant l'annonce du diagnostic, le retour du prince William aux fonctions officielles cette semaine - mises entre parenthèses à la suite de l'opération abdominale de son épouse Kate Middleton - suggère que le prince de Galles va d'ailleurs très rapidement intensifier ses efforts pour assumer certaines fonctions au nom du roi, en plus de ses propres engagements.

Les événements à venir pourraient donc voir le premier membre de la famille royale dans l'ordre de succession jouer un rôle-clé, comme lors du service du Commonwealth à l'abbaye de Westminster début mars, ou lors du 80e anniversaire du Débarquement en juin.

Matthew Dennison, biographe royal et auteur de «The Queen», a déclaré ce mardi matin à BBC News que pendant le traitement contre le cancer du roi, il y aurait des parallèles avec les dernières années d'Elizabeth II. «Nous allons voir quelque chose qui ressemble un peu à ce que nous avons vu au cours des derniers mois du règne de la défunte reine, dans la mesure où la reine a conservé toutes les fonctions associées à son rôle de chef de l'État comme les rencontres avec le Premier ministre, mais qu'elle n'a pas assuré tous les engagements publics d'un souverain. Les membres de sa famille immédiate qui se sont mobilisés pour la défunte reine feront de même dans ce cas», estime-t-il.

«Je suppose que le défi pour la famille royale consiste à le mettre en place, alors que leurs agendas sont très chargés et planifiés longtemps à l'avance». Et le biographe d'ajouter que d'autres membres de la famille royale devraient être sollicités : «J'imagine que nous verrons des engagements accrus de la part du duc et de la duchesse d'Édimbourg, et peut-être du duc et de la duchesse de Gloucester», a-t-il déclaré.

Une régence possible

A noter que dans le cas où un monarque ne peut temporairement exercer ses fonctions pour cause de maladie, deux ou plusieurs conseillers d'État peuvent être nommés pour agir à sa place.

Ceux qui peuvent actuellement remplacer Charles comprennent Camilla et les quatre adultes les plus âgés dans la ligne de succession, s'ils ont plus de 21 ans – soit William, le prince Harry, le prince Andrew et la princesse Béatrice. En 2022, le roi avait demandé au Parlement d'ajouter son plus jeune frère, le prince Edward, et sa sœur, la princesse Anne, comme conseillers d'État supplémentaires afin qu'ils puissent le remplacer si nécessaire. La législation a ajouté Anne et Edward à la liste, mais n'a pas supprimé Andrew et Harry. Cependant, la Chambre des Lords a entendu que seuls les «membres actifs» de la famille royale seraient appelés à agir en tant que conseillers d'État.

Si Charles était frappé d'incapacité, le prince de Galles pourrait aussi être nommé prince régent par le biais du Regency Act, assumant ainsi les fonctions du roi. Une période de régence permettrait au roi de transférer ses pouvoirs de monarque au prince de Galles sans avoir à abdiquer. Cela ne signifie pas que le prince William serait roi mais il pourrait exercer des fonctions royales au nom et pour le compte de Charles. Cette éventualité n’est cependant, tout comme celle d’une abdication, pas d’actualité. Le souverain se montre optimiste quant au succès de son traitement, d’autant, comme l’a souligné le Premier ministre Rishi Sunak, que son cancer a été «détecté tôt».

Camilla, pilier de la monarchie

L'épouse de Charles III, Camilla, va avoir un rôle primordial à jouer, à la fois dans la lutte de son mari face à la maladie, mais aussi pour l'image de la monarchie britannique.

L'expert royal Joe Little, du Majesty Magazine, est certain que la reine consort apportera un «soutien massif» à son mari, le roi Charles III. «Camilla a montré depuis longtemps, et nous en sommes très conscients maintenant, qu'elle est la puissance derrière le trône», a-t-il déclaré.

Elle est la «main ferme sur la barre», a également confié un ancien majordome royal, selon les propos rapportés par le Daily Mail. La journaliste du tabloïd, Rebecca English, affirme de son côté qu'elle n'a «aucun doute que la reine Camilla sera plus que jamais un roc pour le roi au cours des mois difficiles à venir».

S'adressant à GB News, Paul Burrell, ancien fonctionnaire de la famille royale britannique, a déclaré que l'épouse du monarque est la «force directrice» de la famille. «Je pense qu'elle est le stabilisateur. Je pense qu'elle a ce contact. Je pense qu'elle est capable d'atteindre les gens d'une manière telle que le roi ne peut pas le faire, et je pense qu'elle lui a beaucoup appris ces dernières années sur la monarchie et sur la manière d'être roi».