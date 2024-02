Kate Middleton : qui est Tom White, son nouveau secrétaire particulier et sosie de Roger Federer ?

Actuellement en convalescence après son opération abdominale, Kate Middleton s'entoure d'un nouveau secrétaire particulier, Tom White. Un lieutenant-colonel aux faux airs de Roger Federer, qui affole déjà les afficionados de la famille royale britannique.

Après Rebecca Deacon, Catherine Quinn et Hannah Cockburn-Logie qui a quitté son poste il y a plus d’un an pour «raisons personnelles», Kate Middleton aurait enfin trouvé, après des mois de recherches, son secrétaire particulier. Et il s’agirait d’un homme : Tom White. Une information confirmée par le palais de Kensington, selon le Times.

Tom White en présence d'Elizabeth II et de la dame d'honneur de la reine, Dame Annabel Whitehead, lors du Royal Windsor Horse Show, en 2021. © PA Images / Icon Sport

Ce lieutenant-colonel de 36 ans qui connaît parfaitement les rouages de la couronne britannique, n’est autre que l’ancien écuyer d’Elizabeth II, rôle qu’il a tenu dès 2020 et jusqu’à la disparition de la souveraine le 8 septembre 2022, à l’âge de 96 ans.

Les Britanniques en sont fans

Outre-Manche, Tom White, qui a rejoint à seulement 20 ans les rangs des Royal Marines avant de combattre en Afghanistan deux ans plus tard, est perçu comme un héros de guerre. C’est dans cette région du monde, et plus précisément dans la province de Helmand, qu’il a en effet déjoué un attentat visant de jeunes élèves d’une école, en repérant des explosifs qu’avaient placés des talibans dans une salle de classe. «Cela vous donne la nausée de penser à ce qui aurait pu se passer. Ces gens auraient pu faire exploser un grand nombre d'enfants et ils s'en fichent, ils n'accordent aucune valeur à la vie», aurait précisé le militaire à l’époque, comme le rapporte Vanity Fair.

Parmi les tâches qui incombent désormais à Tom White, celle notamment de gérer l’agenda quotidien de Kate Middleton, ainsi que d’organiser ses déplacements et planifier ses engagements. Une aide d’autant plus précieuse que la princesse de Galles est encore en convalescence après une intervention abdominale subie en janvier dernier.

S’il semble être l’homme de la situation, il fait surtout déjà tourner les têtes de nombreuses Britanniques, qui n’hésitent pas à le comparer au célèbre joueur de tennis Roger Federer, chouchou du public de Wimbledon, comme l’a récemment souligné The Sun.