Taylor Swift menace de porter plainte contre un étudiant qui traque les jets privés des célébrités

Selon le site du Washington Post, Taylor Swift et ses avocats auraient menacé en décembre dernier de porter plainte contre Jack Sweeney, un étudiant américain, pour avoir posté des informations sur ses déplacements à bord de son jet privé, en temps réel sur les réseaux sociaux.

La guerre de l’information. Le site américain du Washington Post révèle que Taylor Swift et ses avocats ont envoyé un courrier de mise en demeure à Jack Sweeney, étudiant à l’Université de Central Florida, à Orlando, pour avoir posté des informations concernant les déplacements de la star à bord de son jet privé, en temps réel sur les réseaux sociaux. Dans la lettre, les représentants légaux de la chanteuse précisaient que, si l’étudiant de 21 ans ne cessait pas ses activités, «nous n’aurons pas d’autre choix que de faire appel à des poursuites judiciaires» pour faire cesser «ce comportement de harcèlement et de traque».

Pour Jack Sweeney, qui s’est fait une spécialité de rendre public les déplacements en jet privé de nombreuses personnalités en rendant compte de la fréquence de leur déplacement et de leur impact carbone, il ne fait qu’utiliser une information déjà rendue publique par l’Administration Fédérale de l’Aviation, pour la mettre à disposition du plus grand nombre sur des comptes comme CelebJets, sur Instagram. «L’information est déjà là. Son équipe pense qu’ils peuvent contrôler le reste du monde», a-t-il expliqué au Washington Post.

Une information déjà publique

James Slater, l’avocat de l’étudiant, affirme que les accusations des représentants légaux de Taylor Swift – qui estiment que la divulgation de ces informations met en danger la vie de leur cliente – sont infondées. «Il ne s’agit pas de mettre un traqueur GPS sur une personne et d’envahir leur vie privée. C’est utiliser une information publique sur les déplacements d’un jet privé d’une personnalité publique», rétorque-t-il, expliquant que leur objectif est principalement d’éviter de ternir l’image de la star vis-à-vis de son impact carbone.

Taylor Swift avait déjà été pointée du doigt par le passé sur la fréquence de ses déplacements, et la pollution colossale que cela représentait en termes d’émission de CO2 (plus de 1.000 fois supérieure à un citoyen américain lambda). À l’époque, les équipes de la chanteuse avaient affirmé qu’il lui arrivait de louer son jet privé à d’autres personnes, et qu’elle n’était pas l’unique responsable des émissions de son appareil.

Parmi les autres stars traquées par Jack Sweeney, on trouve Tom Cruise, Oprah Winfrey, Blake Shelton, Travis Scott, Donald Trump, Jeff Bezos, et d’autres milliardaires. En juin 2020, il avait créé le compte Twitter @ElonJet pour suivre les déplacements d’Elon Musk à travers le monde. Ce dernier avait fait fermer son compte en décembre 2022… avant que l’étudiant ne relance un compte sur Threads, le concurrent de X (ex-Twitter). On notera que le compte qui suit Taylor Swift a été désactivé. Et qu’un nouveau compte a été créé par l’étudiant pour suivre les déplacements de la chanteuse, mais cette fois avec 24 heures de retard.