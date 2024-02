Le Prince Harry fait une apparition remarquée aux «oscars» de la ligue de football américain : «Vous nous avez volé le rugby pour en faire votre version»

Le prince Harry a fait une apparition surprise à Las Vegas aux NFL Honors, quelques heures seulement après sa visite express à Londres, au chevet de son père le roi Charles III.

Le prince Harry, dont on a appris ce vendredi qu'il avait signé un accord avec un tabloïd sur des accusations de collecte illégale d'informations, s'est rendu à Las Vegas au lendemain de son aller-retour express au Royaume-Uni, au chevet de de son père Charles III.

Suite à leur entrevue, qui aura duré quarante-cinq minutes, ont rapporté les médias britanniques, le prince avait en effet repris l’avion pour rentrer aux Etats-Unis où il réside avec son épouse Meghan Markle, depuis qu’ils se sont affranchis de leurs obligations royales.

Le duc de Sussex était en effet invité ce jeudi à remettre un prix lors de la cérémonie des NFL Honors - sorte d’Oscars de la NFL - organisée en marge de la finale du championnat de football américain, le Super Bowl, qui se tiendra ce dimanche.

Les Invictus Games en ligne de mire

Le prince Harry est ainsi apparu en public pour la première fois depuis le diagnostic de cancer de son père.



Lors de la présentation du prix, il a plaisanté en disant que les Américains avaient «volé le rugby» aux Anglais pour en faire «leur version».

Le duc de Sussex était chargé de remette un prix à Cameron Heyward, connu pour ses talents de defensive tackle dans l'équipe des Steelers de Pittsburgh. Le joueur était distingué pour son engagement envers les habitants de sa ville, où il a notamment créer une fondation qui s'engage pour la vie locale et l'amélioration des conditions de vie des enfants malades.

S'adressant au parterre de joueurs face à lui, il a déclaré : «Tout ce que vous faites sur le terrain et en dehors est vraiment remarquable. Vous êtes un modèle pour des millions de personnes par la manière dont vous vous comportez et dont vous rendez service. Cette dernière récompense - la plus haute distinction - parle justement d'être utile à sa communauté. Et il y a un homme spécial à qui nous aimerions rendre hommage. Maintenant. Un joueur qui va au-delà de ces attentes et dont l'extraordinaire engagement à aider les autres est le reflet de sa propre histoire», a-t-il ajouté, avant de remettre son prix à Cameron Heyward.

La semaine prochaine, le prince Harry - a priori cette fois accompagné de Meghan Markle qui se fait très discrète actuellement - s’envolera pour le Canada. Le duc et la duchesse devraient rester à Vancouver du 14 au 16 février, pour assister aux préparatifs de la prochaine édition des Invictus Games.