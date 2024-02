«Joyeux anniversaire à l'homme qui est toujours à mes côtés» : la fille de John Travolta fait une émouvante déclaration à son père pour ses 70 ans

La fille de John Travolta, Ella, a rendu un hommage émouvant à son père sur les réseaux sociaux, alors qu'il fêtait ses 70 ans ce dimanche 18 février.

John Travolta entre dans une nouvelle décennie. Ce dimanche 18 février, l’emblématique star de «Grease» a fêté ses 70 ans. À cette occasion, sa fille Ella Travolta lui a fait une vibrante déclaration sur Instagram.

«Joyeux anniversaire à l'homme qui est toujours à mes côtés et qui apporte toujours de la lumière et de la beauté dans ce monde. Je t'aime jusqu'à la lune et retour», a déclaré la jeune fille âgée de 23 ans, en légende d'une photo d'elle enfant faisant une grimace boudeuse, au côté de son père.

«mon cadeau d'anniversaire préféré aujourd'hui»

De son côté, le comédien a partagé un clip, dans lequel il souffle ses bougies sur un gâteau, tandis que ses proches applaudissent en arrière-plan. Pour marquer le coup, John Travolta est parti skier en famille.

«C'était mon cadeau d'anniversaire préféré aujourd'hui. Voir mon fils Ben skier à un nouveau niveau ! Je suis tellement fier de lui», a écrit le comédien en légende d’une vidéo de son fils Benjamin, âgé de 13 ans, sur les pistes.

La star de «Pulp Fiction» est père de trois enfants avec sa défunte épouse Kelly Preston, décédée en 2020 après une bataille de deux ans contre un cancer du sein : Jett, décédé à l'âge de 16 ans en 2009, Ella et Benjamin.