John Travolta : l'acteur rend hommage à son fils Jett, décédé à l’âge de 16 ans 

Sur son compte Instagram, John Travolta a rendu un touchant hommage à son fils Jett, décédé en 2009 alors qu’il n’avait que 16 ans.

Ce 13 avril, il aurait eu 32 ans. À l’occasion de l’anniversaire de son défunt fils, Jett, John Travolta s’est emparé de son compte Instagram pour lui rendre hommage. «Joyeux anniversaire, mon Jett. Pas un jour ne passe sans que tu sois avec moi !», a-t-il écrit en légende.

Atteint de de la maladie de Kawasaki, qui se caractérise par une inflammation des vaisseaux sanguins dans tout le corps, son fils aîné a perdu la vie le 3 janvier 2009 à la suite d’une crise cardiaque.

L’acteur américain a accompagné son message d’un tendre cliché inédit, sur lequel on peut voir Jett, en bas âge, dans les bras de sa maman, Kelly Preston, qui a rendu son dernier souffle onze ans après la mort de son fils, en 2020. La comédienne a succombé à un cancer du sein à l’âge de 57 ans.

Depuis la disparition de son épouse, l'autre grand drame de sa vie, John Travolta lui rend hommage chaque année, que ce soit à l'occasion de son anniversaire, de l'anniversaire de leur mariage ou encore de la fête des mères.

Après Jett, la star de «Pulp Fiction» et Kelly Preston, qui ont vécu ensemble plus de trente ans, ont eu deux autres enfants, Ella Bleue, née en 2000 et Benjamin, qui a pointé le bout de son nez en 2010.