La famille royale «pleure» la disparition de Thomas Kingston, époux de la cousine de Charles III

Le palais a annoncé la disparition à l’âge de 45 ans de Thomas Kingston, époux de Lady Gabriella Windsor, cousine de Charles III. La famille royale pleure «un membre très aimé», a précisé le palais dans un communiqué.

La famille royale est en deuil. Thomas Kingston, époux de Lady Gabriella Windsor, cousine de Charles III, est décédé, a annoncé mardi 27 février le palais dans un communiqué.

«Le Roi et la Reine ont été informés du décès de Thomas et se joignent au prince et à la princesse Michael de Kent (cousin de feu Elizabeth II ndlr) et à tous ceux qui l’ont connu pour pleurer un membre très aimé de la famille», a fait savoir la palais. «Leurs Majestés adressent en particulier leurs pensées et leurs prières les plus sincères à Gabriella et à toute la famille Kingston», poursuit-il au nom du roi Charles III.

Un décès prématuré

Cette mort, intervenue dimanche 25 février dans le Gloucestershire, rapporte par ailleurs la presse britannique, est totalement inattendue, alors que le financier n’avait que 45 ans. Les services d’urgence ont été appelés précise notamment la BBC, soulignant que les causes de son décès ne sont pas suspectes.

Le quadragénaire - qui avait été brièvement en couple avec Pippa Middleton - avait intégré la famille royale après son mariage en mai 2019 avec lady Gabriella, fille de la princesse et du prince Michael de Kent, cousin germain d’Elizabeth II. Le couple avait d’ailleurs célébré cette union à Windsor en présence de la reine et de son époux le prince Philip.

Dans un communiqué partagé par le palais, Lady Gabriella a salué la mémoire de son époux, «un homme exceptionnel qui a illuminé la vie de tous ceux qui l'ont connu», et dont la mort «a été un grand choc pour toute la famille», demandant le «respect» de leur intimité «pendant que nous pleurons sa disparition», conclut-elle.