Photo retouchée de Kate Middleton : le photographe de Meghan et Harry contraint de faire des révélations

Au beau milieu de la tempête médiatique en cours autour de la photo retouchée de Kate Middleton pour la fête des mères, le photographe de Meghan et Harry a été sommé de se justifier à propos d’une fameuse photo du couple, soupçonnée d’avoir été modifiée.

Le photographe et ami des Sussex, Misan Harriman, a nié que des modifications aient été apportées à la photo d'annonce de grossesse de Meghan Markle, un cliché qui avait fait le tour du monde, et sur lequel on voit la duchesse et son époux le prince Harry sous un arbre.



Lors d'une interview pour le podcast Private Passions sur BBC Radio 3 en 2022, l'animateur avait déjà laissé entendre que la photo avait été retouchée, en disant : « Ils n'étaient pas réellement sous un saule, n'est-ce pas ? Ils étaient étendus dehors dans un pré, n'est-ce pas ?

Meghan Markle’s unedited pregnancy announcement photo released amid Kate Middleton controversy https://t.co/rA9UXOgOwV — Daily Newj (@DailyNewj) March 14, 2024

Alors que la défiance vis-à-vis de la famille royale est à son plus haut depuis la publication d’une photo retouchée par Kate Middleton, le sujet est de nouveau d’actualité. Pour démontrer qu’il n’avait pas ajouté un arbre à la photo de Meghan et de Harry, le photographe a ce mercredi publié sur Instagram «la version originale», en couleur donc, du cliché qui avait été diffusé en noir et blanc à l’époque, demandant aux tabloïds qui ont insinué qu’il y avait eu montage de lui présenter leurs excuses. «Aucun arbre ni prairie n'a été déplacé ou échangé, c'est l'image directement sortie de la caméra», souligne-t-il. «C'est aussi un jacaranda, pas un saule», précise le photographe, alors que des articles mentionnaient «un saule ajouté à l’image».

Une seule modification apportée

Il a affirmé qu'il n'avait apporté qu'une seule modification à la photo après sa prise : la faire passer d'une photo couleur à une photo en noir et blanc. Il a expliqué que la photo avait été prise à distance, puisque pandémie oblige, il se trouvait dans un endroit différent de celui du couple royal, et qu'il avait utilisé une technologie lui permettant de communiquer avec les Sussex, leur indiquant comment poser, tout en «appuyant sur le déclencheur» à distance depuis un endroit différent.

La déclaration du photographe intervient alors qu'Harry et Meghan ont rompu leur silence pour nier des informations antérieures, selon lesquelles leurs amis auraient commenté la gaffe sur photoshop de la princesse de Galles.