«Elle était accueillante et gentille» : Capucine Anav, l’ex-compagne d’Alain-Fabien, se confie sur Hiromi Rollin

Invitée dans l’émission «Face à Hanouna», sur C8, Capucine Anav, l’ex-compagne d’Alain-Fabien Delon, s’est confiée sur ses années passées aux côtés du clan Delon.

Ce week-end, Capucine Anav, qui a été en couple pendant trois ans avec Alain-Fabien Delon, le plus jeune fils de l’acteur, était l’invitée de l’émission «Face à Hanouna», diffusée sur C8.

Sur le plateau, l’ancienne candidate de téléréalité est revenue sur les tensions qui animent la vie de la famille Delon, et plus particulièrement sur sa relation avec Hiromi Rollin, la sexagénaire d'origine japonaise présentée tour à tour comme l'assistante et la compagne d'Alain Delon.

«accueillante et gentille»

«Elle nous ouvrait la porte de Douchy… Je ne vais pas entrer dans les détails mais franchement elle nous a ouvert la porte, et y’a des personnes qui ne nous l’ont jamais ouverte», a-t-elle déclaré, avant d’ajouter que «le peu de contact qu’Alain-Fabien pouvait avoir avec son père, c’était un peu grâce à Hiromi».

«Moi je n’ai rien vu de tout ce qui lui est reproché», a poursuivi Capucine Anav, qui a été chroniqueuse dans TPMP il y a quelques années. «En tout cas, le peu de fois où je l’ai vue elle était accueillante (…), s’occupait très bien des chiens, elle était gentille et s’occupait bien d’Alain», a-t-elle affirmé.

«Je veux finir mes jours à Douchy»

Par ailleurs, Capucine Anav a expliqué que, pendant ses trois ans de relation avec Alain-Fabien, l’acteur a toujours dit qu’il souhaitait «finir ses jours à Douchy», son domaine du Loiret.

"Je veux finir mes jours à Douchy"





Cette phrase prononcée par Alain Delon qui a marqué @CapucineAnav ! #FAH pic.twitter.com/Y1Pos0LCkE — TPMP (@TPMP) March 17, 2024

«Même quand Alain Delon était hospitalisé en Suisse après son AVC, nous, on a été à l'hôpital, on a dormi avec lui. Et il disait à Alain-Fabien : 'Je veux que tu me ramènes à Douchy !' Il voulait absolument être chez lui, à Douchy», a-t-elle insisté, alors que Anouchka Delon souhaite emmener son père en Suisse, pour «qu'il soit traité» médicalement, a assuré la fille d’Alain Delon et de Rosalie van Breemen.