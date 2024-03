Kate Middleton : la supposée maîtresse du prince William sort du silence

Dans un message aussi bref que catégorique relayé par ses avocats, la marquise de Cholmondeley, Sarah Rose Hanbury, a fermement démenti les rumeurs de relation extra-conjugale avec le prince William.

Une surprise de taille. Engluée dans les rumeurs concernant une supposée relation extra-conjugale avec le prince William depuis 2019, la marquise de Cholmondeley, Sarah Rose Hanbury, vient de briser son silence par la voix de ses avocats avec la publication d’un démenti bref et catégorique via le site britannique Business Insider dans lequel elle affirme que cette histoire est «totalement fausse».

Mère de trois enfants, mariée à David Cholmondeley depuis 2009, Sarah Rose Hanbury, 40 ans, est un ancien top model fréquentant les mêmes cercles que les membres de la famille royale britannique. Elle est une amie proche du couple formé par le prince William et Kate Middleton, assistant à leur mariage en 2011. Selon les rumeurs apparues en avril 2019, elle et le futur souverain auraient débuté une relation extra-conjugale au moment où Kate Middleton était enceinte de son troisième enfant, Louis.

Une rumeur tenace

Celles-ci avaient été presque immédiatement démenties dans la foulée par le journaliste Richard Kay, spécialiste de la famille royale pour le journal du Daily Mail. Selon lui, le couple avait songé à l’époque à porter plainte pour mettre fin aux rumeurs. Le prince William et Kate Middleton avaient toutefois décidé de ne rien faire, étant donné que les tabloïds n’apportaient aucune preuve de leurs affirmations, aussi bien sur la rumeur de tromperie du futur souverain, que sur l’état de leur mariage.

La rumeur ne s’est toutefois jamais vraiment éteinte. Le tabloïd américain Deuxmoi affirmait en 2022 que cette relation extra-conjugale était «un secret connu de tous». La récente «disparition» de la princesse de Galles, qui n’a plus été aperçue en public depuis le jour de Noël, suivi du mystère autour de son opération chirurgicale en janvier dernier et le scandale provoqué par la photo retouchée, ont participé à relancer cette rumeur de manière encore plus intense, au point de pousser Sarah Rose Hanbury à sortir de son silence.