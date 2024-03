L'acteur Greg Vaughan hospitalisé en urgence : quels sont les symptômes du mal de l'altitude ?

Greg Vaughan a confié qu'il a récemment reçu des soins d'urgence après une expérience effrayante alors qu'il était en vacances dans les montagnes Rocheuses. L’acteur incite skieurs et randonneurs à faire attention au mal de l’altitude dont les symptômes peuvent être extrêmement graves.

Greg Vaughan a eu une grosse frayeur. L’acteur américain, connu pour ses rôles dans les séries «Days of Our Lives» et «General Hospital», a fait savoir cette semaine qu’il avait été hospitalisé en urgence pour «un cas sévère de mal de l’altitude».

L’acteur a posté des photos de lui à l’hôpital, relié à une machine à oxygène et expliqué qu'il était en voyage avec ses enfants à Breckenridge, dans le Colorado, pour y faire du ski et du snowboard quand il a commencé à se sentir fatigué, encombré et essoufflé juste après une journée de vacances. «Je me sentais un peu fatigué après un jour, j’avais un essoufflement en montant quelques étages, une respiration sifflante, une certaine congestion après des conditions froides et neigeuses et un mal de tête qui se développait», détaille-t-il.

Après avoir tenté de se soigner par lui-même, et assurant qu’il était avant en parfaite santé, il raconte s’être finalement résolu à se rendre aux urgences où les médecins ont mesuré que le l’oxygène dans son sang était à un niveau dérisoire de 54% et que du liquide remplissait ses poumons. «L'oxygène dans le sang, également connu sous le nom de saturation en oxygène, représente le pourcentage d'hémoglobine dans vos globules rouges qui transporte l'oxygène. La plupart des gens ont un niveau d'oxygène de 95 à 100%…», souligne-t-il dans son message posté sur Instagram.

Instagram thegreg_vaughan

Le liquide présent dans les poumons dans ce type de scénario est appelé œdème pulmonaire de haute altitude et peut être mortel en l’absence de traitement d’urgence adéquat. Cette accumulation de liquide dans les poumons se produit chez les personnes en bonne santé à des altitudes généralement supérieures à 2.500 mètres. Cependant, des cas ont également été signalés entre 1.500 et 2.500 mètres chez des sujets plus vulnérables. En effet le corps humain ne s'adapte pas toujours assez vite à la diminution d'oxygène. C'est ce phénomène qui est à l'origine du mal des montagnes qui fait partie d'un groupe d'affections potentiellement mortelles.

Outre un essoufflement au repos, une toux, une diminution de la performance physique et une oppression thoracique, l’œdème pulmonaire peut aussi se manifester par un craquement ou une respiration sifflante, une coloration bleue de la peau, une respiration et/ou une fréquence cardiaque rapide ou encore une expectoration d’une mousse de couleur rose.

Greg Vaughan rapporte qu’il a été mis sous perfusion et qu’il lui a été conseillé de se diriger vers une altitude plus basse. Peu de temps après avoir partagé son histoire, il donne de ses nouvelles : «Eh bien, quatre heures plus tard, et quelques sacs de perfusion et un réservoir d'oxygène attachés à mon visage, on m'a dit que je devais immédiatement quitter la montagne !»

Face à la gravité de ce qui l’a affecté, il encourage toute personne à faire preuve de prudence lors de voyage à la montagne. «Les Rocheuses du Colorado ne sont pas une blague !», a-t-il dit.