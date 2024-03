Gwyneth Paltrow : l'anecdote hilarante de la comédienne sur la projection d'un film en présence de Bill Clinton

Invitée de l’émission américaine «Hot Ones», Gwyneth Paltrow a raconté comment elle s’est retrouvée assise à côté de Bill Clinton à la Maison Blanche pour la projection du film «Emma, l’entremetteuse» durant laquelle le président américain a passé son temps à ronfler.

Une anecdote pimentée. Gwyneth Paltrow a accepté de participer à l’émission «Hot Ones» sur YouTube (dont la déclinaison française est disponible sur CANAL+) durant laquelle l’animateur, Sean Evans, pose des questions sur les rumeurs qui courent à propos de son invité sur Internet pendant qu’ils dégustent des pilons de poulet toujours plus pimentés.

La comédienne et entrepreneuse de 51 ans en a profité pour se confier sur sa visite à la Maison Blanche en 1996 où une projection de la comédie romantique «Emma, l’entremetteuse» avait été organisée en présence de Bill Clinton. Et selon la rumeur, le président américain se serait endormi pendant le film. Ce que Gwyneth Paltrow a confirmé, en y ajoutant quelques détails amusants.

«C’est vrai ! Il s’est mis à ronfler juste devant moi. Je me suis dit : ‘Wow, j’ai l’impression que ce film va faire un carton’», lance-t-elle. «Et au final, il a eu du succès. Donc allez-vous faire voir Bill Clinton !», poursuit-elle, en même temps qu’elle lutte avec son pilon de poulet épicé. Parmi les autres sujets abordés, Gwyneth Paltrow n’a pas été en mesure de dire si le moule de sa tête utilisé pour le film «Seven» a effectivement été réutilisé dans «Contagion». Elle a toutefois confirmé que Kiefer Sutherland, qui a six ans de plus qu’elle, avait été son baby-sitter quand elle était enfant.