Cancer de Kate Middleton : une femme a révélé la maladie de la princesse de Galles 25 minutes avant l’annonce officielle

La sœur de Nicola Sturgeon, ancienne Première ministre écossaise, a révélé la maladie grave de la princesse de Galles sur les réseaux sociaux 25 minutes avant l'annonce officielle.

Vers un incident diplomatique ? Gillian Sturgeon, la sœur de l'ancienne Première ministre d'Écosse Nicola Sturgeon, a divulgué le cancer de Kate Middleton sur les réseaux sociaux 25 minutes avant l'annonce officielle publique, ce vendredi 21 mars.

«Bon rétablissement, princesse Kate. Après cette terrible nouvelle, j'espère que les médias la laisseront en paix pour qu'elle se rétablisse» a écrit Gillian Sturgeon sur sa page Facebook à 17h35, alors que la déclaration publique de Kate Middleton a été faite à 18 heures. Elle a ensuite déclaré en commentaire «Cancer».

How was Nicola Sturgeon’s sister Gillian aware of the news of Princess Catherine’s diagnosis 13 minutes before Kensington Palace released the video?



Has Scheming Sturgeon been spilling secrets again?



Gillian has since deleted the post but refused to explain how she knew. pic.twitter.com/PzOdEczPeY

— Dan Wootton (@danwootton) March 22, 2024