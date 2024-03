Cancer de Kate Middleton : le frère de la princesse Diana s'est exprimé sur sa maladie

Alors que les messages de soutien envers Kate Middleton se multiplient à travers le monde depuis l’annonce de son cancer, Charles Spencer, le frère de la princesse Diana, a exprimé son admiration pour le calme et la force dont l’épouse du prince William fait preuve face à la maladie.

Le symbole est fort. Charles Spencer, le frère de la défunte princesse Diana, a tenu à saluer «le calme et la force» de Kate Middleton après la révélation de son cancer, et du traitement de chimiothérapie qu’elle doit suivre désormais, dans une vidéo publiée par le palais de Kensington ce vendredi 22 mars. Un message publié sur le compte Instagram de l’oncle du prince William qui n’est pas passé inaperçu outre-Manche.

Quelques jours avant la terrible annonce de Kate Middleton, Charles Spencer, 59 ans, s’était exprimé sur l’acharnement médiatique autour de la princesse de Galles après le scandale de la photo retouchée publiée le jour de la fête des mères britannique, et les rumeurs dont elle était la cible en raison de son absence du regard public depuis le jour de Noël. Il n’avait pas pu s’empêcher de faire le parallèle avec ce qu’avait vécu sa sœur, décédée en août 1997 dans un accident de voiture à Paris, à l’âge de 36 ans, alors qu’elle était prise en chasse par des paparazzis.

«Je pense que c’était plus dangereux à l’époque. Si je regarde en arrière jusqu’en 1997 et la mort de Diana, je pense que les circonstances de sa mort étaient tellement choquantes que cela a obligé l’industrie qui payait les paparazzis à vraiment reconsidérer ce qu’ils pouvaient faire ou pas. Non pas en raison d'un jugement moral, mais parce que cela était tout simplement inacceptable», a-t-il expliqué dans un entretien accordé à la BBC la semaine dernière.