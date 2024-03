Cancer de Kate Middleton : Shannen Doherty ne cache pas sa colère après l’annonce

Shannen Doherty, qui se bat contre un cancer du sein au stade 4 avec métastases, a offert son soutien à Kate Middleton via son compte Instagram. L’ancienne héroïne de «Charmed» en a profité pour critiquer l’acharnement envers la princesse de Galles.

Une attitude inexcusable. Shannen Doherty a salué le courage et la force de Kate Middleton après la révélation de son cancer dans une annonce officielle publiée vendredi dernier par le palais de Kensington. Elle-même atteinte d’un cancer du sein depuis 2015, qui après plusieurs traitements et une rémission en 2017 a désormais évolué au stade 4 avec métastases, l’ancienne star de la série «Charmed» en a profité pour critiquer l’acharnement autour de la princesse de Galles avant que celle-ci ne dévoile la gravité de son état de santé sur son compte Instagram.

«Être une personnalité publique ne signifie pas que le public possède cette personne. Nous avons tous le droit de traverser la maladie ou d'avoir une vie privée. Les théories du complot, l'appropriation ou la simple curiosité ont forcé cette personne à s'expliquer avant d'accepter la maladie et de l'expliquer à ses enfants. Je prie pour que ce soit un moment d'apprentissage pour nous tous afin de respecter la vie privée des autres, qu'il s'agisse d'une personnalité publique ou non», a-t-elle écrit. «Et à la princesse Kate, j’admire votre force à travers cet acharnement sans fin dont vous avez été la cible malgré la maladie», ajoute-t-elle.

Absente du regard public depuis fin décembre, opérée en janvier de l’abdomen, et visée par les critiques après la publication d’une photo retouchée publiée le jour de la fête des mères britannique, Kate Middleton a révélé ce vendredi 22 mars être atteinte d’un cancer et suivre une chimiothérapie préventive. Elle a également précisé avoir souhaité prendre le temps nécessaire avant de s’exprimer afin de préserver ces trois jeunes enfants, George, Charlotte et Louis, et être certaine qu’ils comprennent la maladie de leur mère.