Kate Middleton : après le scandale de la photo retouchée, le palais de Buckingham recherche un assistant de communication

Après le scandale, suscité à la suite de la publication d’une photo retouchée de Kate Middleton sur le réseau social X, le palais de Buckingham a publié une offre d’emploi afin de retrouver son nouvel assistant de communication.

Alors que la princesse de Galles, Kate Middleton, n’a toujours pas donné de nouvelles de son état de santé, le palais de Buckingham a publié une annonce de recrutement sur son site internet. Sur celle-ci, la résidence royale indique être à la recherche de son nouvel assistant de communication.

Selon cette annonce, la personne qui occupera le poste après le 7 avril prochain devra répondre aux demandes quotidiennes des médias sur une série de sujets, notamment sur le travail des membres de la famille royale. Elle devra également faciliter et superviser l’accès des médias aux engagements royaux dans les résidences royales et ailleurs.

L'offre d’emploi met en garde et indique que le poste à pourvoir est à haut risque puisque «les réactions suscitées par notre travail sont toujours très médiatisées, et la réputation et l'impact seront donc au premier plan de tout ce que vous faites».

«Qu'il s'agisse d'une visite d'Etat, d'une cérémonie officielle ou d'un engagement royal, vous devrez vous assurer que notre communication suscite un fort intérêt et touche un très large public», mentionne également l'annonce.

Toutefois, le poste est rémunéré 29.000 euros par an. Une somme qui intrigue Alannah Arrington, spécialiste en communication. «Ils n'ont pas besoin d'un assistant en communication, ils ont besoin d'un spécialiste en communication de crise capable de transmettre des messages difficiles et sensibles. Et ils doivent payer cette personne bien plus que cela», a-t-elle écrit sur les réseaux.

They don’t need a communications assistant, they need a crisis communications specialist who can deliver difficult and sensitive messages. And they need to pay that person way more than this! https://t.co/CLQzYTGLzl

— Alannah Arrington (@CommsBabe) March 20, 2024