Tori Spelling : son état de santé inquiète après sa sortie de l’hôpital avec des bleus sur le corps

Après avoir passé quatre jours à l’hôpital, Tori Spelling est rentrée chez elle dimanche 20 août. Son état de santé reste toutefois inquiétant, alors qu’elle a été aperçue à sa sortie en fauteuil roulant, des ecchymoses sur le visage et le corps.

Mais qu’arrive-t-il à Tori Spelling ? L’ancienne star de la série culte «Beverly Hills 90210» a été aperçue à la sortie des urgences de Los Angeles dimanche, après y avoir passé quatre jours, a révélé le magazine Page Six, partageant de photos préoccupantes de l’actrice de 50 ans. L’ex-interprète de Donna Martin y apparaît en fauteuil roulant, le teint gris, le regard hagard, un bleu sur la joue droite.

Tori Spelling spotted with bruises as she leaves hospital after mystery illness https://t.co/uWJKNiSLeZ pic.twitter.com/UppCR3gJ1X — Page Six (@PageSix) August 21, 2023

La quinquagénaire a d’ailleurs attendu le jour de sa sortie pour révéler dans sa story Instagram, qu’elle avait été admise à l’hôpital le 17 août dernier, rapporte le magazine américain. «4ème jour ici et mes enfants me manquent tellement», avait posté la mère de cinq enfants en légende d’une photo montrant sa main perfusée, sans donner plus de précisions sur les raisons de son hospitalisation. Un séjour d’autant plus étonnant, qu’elle avait été aperçue la veille sur le tournage d’un nouveau projet, précise Page Six.

Une période de plus en plus difficile

Ce n’est pas la première fois cette année que Tori Spelling est contrainte de se rendre aux urgences. En mai dernier, elle avait partagé une photographie de ses enfants et d'elle-même à l’hôpital, révélant avoir découvert que sa maison de location était infestée de moisissures toxiques.

Des champignons qui ont entraîné une spirale incessante de maladies au sein de sa famille et notamment chez ses jeunes enfants, précisait l'actrice qui vit depuis dans un camping-car, après avoir séjourné quelques temps dans un motel.