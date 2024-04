Anya Taylor-Joy confirme qu'elle a épousé secrètement le musicien Malcolm McRae il y a deux ans

La vedette de la série «Le Jeu de la Dame», Anya Taylor-Joy, a posté des photos de son mariage à la Nouvelle-Orléans sur son fil Instagram, confirmant ainsi son union secrète avec le musicien Malcolm McRae en 2022.

Anya Taylor-Joy a secrètement épousé son partenaire, le musicien et acteur Malcolm McRae, lors d'un mariage d'inspiration gothique à la Nouvelle-Orléans, le 1er avril 2022.

La star de «Mad Max : Furiosa» a ce 2 avril 2024 confirmé ses noces clandestines, partageant quelques photos du grand jour sur Instagram.

«Il y a deux ans, lors du poisson d'avril, j'ai épousé secrètement mon meilleur ami à la Nouvelle-Orléans», a écrit Taylor-Joy en légende de son message. «La magie de ce jour est ancrée dans chaque cellule de mon être, pour toujours. Joyeux deuxième (premier) anniversaire mon amour… tu es le plus cool.»

L'actrice de 27 ans a rencontré Malcolm McRae pour la première fois - un musicien et acteur qui est apparu dans la série «Daisy Jones and the Six» - lors de la première du «Jeu de la Dame», en mars 2021.

Le couple avait rendu publique leur histoire d'amour un an plus tard lors d'une soirée pré-Oscars, mais avait gardé pour lui la (première) date officielle de son union. La presse people avait évoqué un mariage intime au palais de justice en juillet 2022, ainsi qu’un mariage à Venise en octobre 2023, mais, joli poisson, pas le 1er avril 2022.