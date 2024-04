Miley Cyrus : ex du nouveau mari de sa mère, sa petite sœur Noah Cyrus fait de nouveau parler d’elle

La petite sœur de Miley Cyrus, Noah, fait de nouveau parler d’elle après avoir «liké» une photo de Liam Hemsworth – marié trois ans à la chanteuse – sur Instagram quelques semaines après la révélation de sa relation avec Dominic Purcell, qui vient d’épouser leur mère.

Une famille dans la tourmente. En pleine préparation pour prendre la suite d’Henry Cavill dans le rôle de Geralt de Riv pour la saison 4 la série «The Witcher» sur Netflix, Liam Hemsworth a récemment partagé une photo de lui en tenue de sport lors d’une séance de musculation afin de montrer son incroyable évolution physique.

Certains internautes n’ont pas manqué de remarquer le «like» de la petite sœur de Miley Cyrus, Noah, sur cette publication du comédien de 34 ans, qui a été marié à la chanteuse de 2018 à 2020 avant leur divorce très médiatisé.

Une marque d’attention qui serait passée totalement inaperçue si la jeune femme ne faisait pas la une de la presse people américaine après la révélation de sa relation passée avec Dominic Purcell, l’acteur de la série «Prison Break» qui vient d’épouser… sa mère, Tish Cyrus.

Miley Cyrus tombe des nues

Selon le site américain US Weekly, Noah Cyrus, 24 ans, et Dominic Purcell, 54 ans, avaient entamé une relation non-exclusive environ neuf mois avant que sa mère, Tish, commence à s’intéresser à l’acteur.

Ils avaient arrêté de se voir au moment où ce dernier s’est mis en couple avec la mère de Noah. Tish Cyrus aurait été consciente de la précédente relation de sa fille avec Dominic Purcell, mais n’a jamais évoqué la situation avec Noah avant son mariage. Le site Entertainment Tonight affirme que la jeune femme de 24 ans aurait été extrêmement «contrariée» par la situation. Elle était d’ailleurs absente de la cérémonie de mariage célébrée en août dernier.

«La brouille entre Noah et Tish est beaucoup plus profonde que les gens ne pensent. Noah est désespérée d’avoir vu sa mère lui voler Dominic», affirme une source à US Weekly.

Fiancée au designer de mode Pinkus depuis juin 2023, Noah Cyrus n’aurait jamais évoqué sa relation avec Dominic Purcell avec Miley Cyrus. Cette dernière serait tombée des nues en apprenant la nouvelle, et aurait confronté sa mère à propos de cette «étrange» situation.

Elle aurait toutefois décidé de soutenir Tish dans sa relation avec Dominic Purcell. Le couple aurait quant à lui décidé de suivre une thérapie afin de «travailler sur leur communication» après les remous provoqués par ces révélations, précise US Weekly. «Cette histoire les a éloigné et ça va prendre du temps avant que leur couple ne parvienne à guérir», ajoute une autre source.