Arnold Schwarzenegger fait le point sur son opération à cœur ouvert et assure que la saison 2 de «Fubar» sera filmée dans les délais

Arnold Schwarzenegger a ce jeudi donné des nouvelles sur sa récupération après son opération à cœur ouvert et assure que la saison 2 de «Fubar» sera filmée dans les délais.

Un mental d'acier. Arnold Schwarzenegger a confirmé à ses fans qu'il se portait bien après avoir subi la semaine dernière une opération à cœur ouvert.

L'acteur de 76 ans et ancien gouverneur de Californie a partagé une photo de sa convalescence, et plaisanté sur son nouveau stimulateur cardiaque, représenté comme une bombe à retardement de type dessin animé.

«J'ai reçu tellement de messages aimables du monde entier, mais beaucoup de gens m'ont demandé si mon stimulateur cardiaque causerait des problèmes avec la saison 2 de ' FUBAR ' (série Netflix, ndlr). Absolument pas», a écrit la star dans un message posté sur les réseaux jeudi après-midi. «Je serai prêt à filmer en avril», a-t-il précisé.

Thank you! I’ve gotten so many kind messages from all over the world, but a lot of people have asked if my pacemaker will cause any problems with FUBAR Season 2. Absolutely not. I will be ready to film in April, and you can only see it if you’re really looking for it. pic.twitter.com/zO6aAwLHC6

— Arnold (@Schwarzenegger) March 28, 2024