«Mon comportement est inexcusable» : Diddy sort du silence après la diffusion d'une vidéo de lui en train de frapper son ex-compagne Cassie

Ce dimanche 19 mai, le rappeur américain «Diddy» a publié un message d'excuse après la diffusion d'une vidéo datant de 2016, dans laquelle il violente son ex-compagne.

«Je ne demande pas le pardon mais je suis vraiment désolé». Ce dimanche 19 mai, le rappeur Sean «Diddy» Combs s'est exprimé dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, quelques jours après que des images le montrant violent avec l'une de ses ex-compagnes ont été rendues publiques.

«C'est difficile de repenser aux moments les plus sombres de sa vie mais parfois il le faut, a déclaré «Diddy». J'étais dans un sale état, j'avais touché le fond. Mon comportement dans cette vidéo est inexcusable. J'assume entièrement la responsabilité de mes actes dans cette vidéo.»

Diffusée par la télévision américaine et notamment CNN, la séquence en question est un extrait de vidéo-surveillance d'un hôtel de Los Angeles, daté de mars 2016. Elle montre l'artiste en train d'attraper violemment sa compagne de l'époque, la chanteuse de R&B «Cassie», par la nuque et la jeter au sol, avant de lui asséner des coups de pied. Il la saisit ensuite par ses vêtements et la traîne sur quelques mètres, avant de l'abandonner.

«Cassie» Ventura avait déposé une plainte au civil à New York en novembre, accusant le rappeur d'un viol en 2018 mais aussi de «comportement violent» et «déviant» durant une décennie, évoquant notamment des relations sexuelles forcées avec des hommes prostitués. «Diddy», qui n'a pas été inculpé au pénal dans ce dossier, avait jusqu'ici toujours nié les faits et l'affaire avait été réglée «à l'amiable», selon un accord confidentiel.

ALERTE !





Une vidéo montrant le rappeur DIDDY frapper son ex-petite amie Cassie en 2016 vient d’être dévoilée aujourd’hui https://t.co/JvgxcZm9hK — FRENCHRAPUS (@FrenchRapUS) May 17, 2024

La prise de parole du rappeur ce dimanche est donc inédite. «J'étais dégoûtant quand je l'ai fait», a-t-il déclaré, avant d'évoquer son parcours de «thérapie» et de «désintoxication». «J'ai dû demander à Dieu sa miséricorde et sa grâce. Je suis tellement désolé mais je m'engage à être un homme meilleur.»

Agée de 54 ans, la star mondiale du hip-hop est rattrapée depuis 2023 par de nombreuses accusations de viols, d'exploitations sexuelles et de violences physiques et psychologiques. Dans un communiqué, Douglas Wigdor, l'avocat de la chanteuse «Cassie» a salué le courage de sa cliente et dénoncé «le comportement de prédateur de M. Combs».