Anya Taylor-Joy : l'actrice révèle la signification de son gâteau de mariage en forme de cœurs humains

Actuellement à l'affiche du film «Furiosa : une saga Mad Max», en salles ce mercredi 22 mai, Anya Taylor-Joy a révélé l'étrange raison du choix de son gâteau de mariage, en forme de cœurs humains, nageant dans des flaques de sang.

Un amour sanguinolent. Lors d’une interview accordée au magazine britannique «GQ's Heroes Issue», Anya Taylor-Joy a dévoilé l’histoire derrière son gâteau, en forme de deux cœurs humains, lors de son mariage secret avec le musicien Malcolm McRae, le 1er avril 2022.

You guys see Anya Taylor-Joy’s wedding cake? They’re obsessed with this shit eh pic.twitter.com/tGvmKNTJaH

— kellock (@kellockx) April 6, 2024