Ben Affleck et Jennifer Lopez rencontrent des problèmes de couple «normaux», selon une source

Alors que la rumeur d'un divorce entre Ben Affleck et Jennifer Lopez circule, le couple ferait face à des difficultés somme toute assez classiques.

Une situation bien ordinaire ? Depuis plusieurs jours, les rumeurs de séparation entre Ben Affleck et Jennifer Lopez vont bon train sur les réseaux. Entre l'aversion de Ben Affleck pour l'étalage de sa vie privée, et le goût de JLO pour partager publiquement son bonheur, le couple serait au bord du divorce, et l'acteur aurait même quitté le domicile conjugal. Mais selon une source citée par Entertainment Tonight, la situation serait un peu exagérée.

Bien que Jennifer Lopez ait fait une nouvelle apparition en solo lundi soir à la première du film «Atlas» à Los Angeles, où elle tient le rôle-titre, et que Ben Affleck ait été récemment aperçu sans son alliance, rapporte Entertainment Tonight, les époux feraient face à des problèmes classiques. «Ben et Jen traversent des problèmes normaux et il n'y a rien de scandaleux», a expliqué une source au média américain, revenant par ailleurs sur ce qui cristalliserait selon elle les tensions au sein du couple.

L'insatisfaction de Jlo et la franchise de Ben

«Ben a l'impression que Jen a du mal à se sentir satisfaite et c'est l'un des problèmes qu'ils rencontrent», a ainsi souligné cette source, avant de poursuivre : «Ben est l'une des seules personnes qui se sente suffisamment à l'aise pour être honnête et réel avec Jen. C'est en partie pour cela que Jen l'aime, mais aussi pour cela qu'elle est en colère contre lui».

Reste à savoir si Ben Affleck et Jennifer Lopez réussiront à dépasser leurs différents, qui selon Page Six seraient plus profonds. En effet, selon une autre source citée par le journal, Ben Affleck «a l'impression que les deux dernières années n'étaient qu'un rêve éveillé, et il est revenu à la raison maintenant et comprend qu'il n'y a aucune chance que ça marche».

Pour mémoire, le couple s'est dit «oui» durant l'été 2022. En 2021, les deux stars avaient décidé de se donner une seconde chance, plus de vingt ans après avoir rompu leurs fiançailles en 2004, en raison notamment de la pression médiatique.