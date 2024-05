Ben Affleck : son ex-femme Jennifer Garner l'encouragerait à se réconcilier avec Jennifer Lopez

Selon le site américain Page Six, l’ex-épouse de Ben Affleck, Jennifer Garner, l’encouragerait à sauver son mariage avec Jennifer Lopez, alors que les rumeurs d’un divorce imminent ne cessent de croître.

Un coup de main inattendu. Mariée à Ben Affleck de 2005 à 2018, et mère de ses trois enfants, Jennifer Garner tenterait d’encourager le comédien à sauver son mariage avec Jennifer Lopez au moment où les rumeurs de divorce se font de plus en plus pressantes. «Elle soutient totalement leur relation et ne veut rien d’autre que son bonheur», a confié une source au site américain Page Six.

Depuis plusieurs jours, les rumeurs de séparation entre Ben Affleck et Jennifer Lopez inonde les réseaux sociaux. Le comédien de 51 ans aurait quitté le domicile conjugal, et serait reparti vivre dans sa maison dans le quartier de Brentwood, à Los Angeles, non loin de la demeure de Jennifer Garner. La pression médiatique incessante autour de leur relation serait devenue insupportable pour Ben Affleck, qui aurait préféré prendre ses distances.

Toujours selon Page Six, l’ancien interprète de Batman aurait réalisé qu'il s'était laissé emporter par la passion de ses sentiments envers Jennifer Lopez, avant de réaliser qu’ils n’étaient pas aussi proches qu’il le pensait. «Il a l’impression de s’être réveillé d’un rêve de deux ans, et maintenant qu’il reprend ses esprits, il comprend qu’il n’y a aucun moyen que cette relation fonctionne», affirme une source. «Jen et Ben ont traversé des périodes difficiles dans leur mariage. Et ils ne sont pas du tout en phase la plupart du temps», poursuit-elle.