Le bassiste du groupe Train, Charlie Colin, meurt après une glissade dans sa douche

Selon une information confirmée par le site TMZ, Charlie Colin, ancien bassiste du groupe Train, est décédé à l’âge de 58 ans, après avoir chuté dans la douche de la maison qu’il gardait pour un ami à Bruxelles. Son corps n’a été découvert que cinq jours après sa mort.

Un accident fatal. Le site américain TMZ a annoncé le décès de Charlie Colin, ancien bassiste du groupe Train, à l’âge de 58 ans après une chute dans la douche d’une maison située à Bruxelles, qu’il gardait pour un ami. Ce n’est qu’au retour au domicile de ce dernier, cinq jours plus tard, que le corps du musicien a été retrouvé.

Une terrible nouvelle pour les membres du groupe Train qui ont rendu hommage à leur ami, via leur compte Instagram.

«Lorsque j’ai rencontré Charlie Colin, devant à gauche sur la photo, je suis tombé amoureux de lui. C’était le gars le plus gentil du monde, et quel bel homme ! Son jeu de basse unique et son magnifique travail de guitare ont aidé les gens à nous remarquer à San Francisco et au-delà. J’aurai toujours une place chaleureuse pour lui dans mon cœur», a écrit le leader, Pat Monahan.

Le groupe Train s’était formé en 1993 à San Francisco, en Californie, avant de connaître un succès international avec l’album «Drops of Jupiter», sorti en 2001, et le tube éponyme et un autre succès énorme «Hey, Soul Sister».

Charlie Colin avait quitté le groupe en 2003 en raison de ses problèmes de drogues. Il s’était installé à Bruxelles où il donnait des cours dans un conservatoire. Selon sa mère, il travaillait également en studio, et était sur le point de terminer la composition d’une musique de film.