Miss France : Sylvie Tellier révèle comment son départ du comité a sauvé son mariage

C’est dans un entretien accordé à Paris Match, ce jeudi 23 mai, que Sylvie Tellier s’est confiée sur son départ au poste de présidente du comité Miss France, en décembre 2022, et la manière dont cette décision a changé son quotidien.

Une question d’équilibre. Sylvie Tellier a profité d’une interview avec le magazine Paris Match pour s’exprimer sur les bienfaits de son départ du poste de présidente du comité Miss France en décembre 2022. La mère de famille de 45 ans, qui reste toujours très occupée, a ainsi confié avoir senti qu’il était temps pour elle de passer à autre chose, ne souhaitant pas «finir en faisant le tour de France dans une voiture à 85 ans».

Elle a également souligné que ce changement de vie lui a permis de consacrer plus de temps à sa famille, et à Laurent, son deuxième mari avec lequel elle s’est mariée en 2017. Le couple a eu deux enfants, Margaux, née en 2014, et Roméo, né en 2018. «Ma vision du Graal ? Que votre mari arrête de vous en vouloir parce que vous êtes partie tous les week-ends, si vous ne voulez pas divorcer une deuxième fois... Et élever vos enfants», indique celle qui est aussi la mère d’Oscar, enfant né de son premier mariage avec Camille Le Maux.

À noter que Sylvie Tellier a révélé, le 8 mai dernier, qu’elle allait porter la flamme olympique, le 14 juillet prochain, à Paris. Une date qui a signification particulière pour elle. «Cette date est emblématique pour moi – non seulement je me suis mariée et mon troisième enfant est né ce jour-là, mais en tant que Miss France, elle symbolise mon lien profond avec la République», avait-elle écrit lors de l’annonce officielle sur son compte Instagram.