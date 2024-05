Sébastien Cauet accusé de viols : l'animateur a été entendu en garde à vue

Visé par une plainte pour viols depuis le 22 novembre dernier, l’animateur de radio, Sébastien Cauet s’est présenté en garde à vue, ce jeudi 23 mai, dans le cadre de l’enquête, a confirmé l’AFP. Il s’y est rendu «librement et à sa demande», ont précisé ses avocats.

La justice suit son cours. Selon une information confirmée par l’AFP, l’animateur de radio Sébastien Cauet se trouvait en garde à vue, ce jeudi 23 mai, dans le cadre de l'enquête pour agressions sexuelles et viols dont il fait l’objet depuis le 22 novembre dernier. «Il s’est rendu librement, et à sa demande, auprès des services d’enquête pour pouvoir répondre, point par point, à toutes les questions posées», ont tenu à préciser ses avocats dans un communiqué.

L’animateur de 51 ans a été visé par une première plainte pour viols le 22 novembre dernier. Celle-ci a été déposée par une jeune femme, une secrétaire médicale aujourd’hui âgée de 25 ans, qui l’accuse de l’avoir violée à deux reprises, dont une fois en 2014 alors qu’elle avait 15 ans. Des accusations qui avaient poussé la station de radio NRJ a annoncer «le retrait provisoire de ses antennes de l'animateur». Deux autres plaintes étaient venues s'ajouter à l'affaire, avait précisé le parquet de Paris six jours plus tard.

Dénonçant une «lamentable entreprise de déstabilisation», Sébastien Cauet avait, de son côté, entrepris de porter plainte pour «dénonciation calomnieuse, tentative d’extorsion de fonds en bande organisée, faux et usages contre personnes non dénommées», le 27 novembre dernier, par le biais de ses avocats. Pour rappel, NRJ avait annoncé la mise en place d’une enquête interne «conduite par un cabinet extérieur et totalement indépendant», ouverte depuis le 17 novembre dernier.