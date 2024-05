«D'autres femmes, qui ne me ressemblaient pas, n'ont pas été poussées» : Kelly Rowland réagit à son altercation avec un agent de sécurité à Cannes

L'ancienne membre des Destiny's Child Kelly Rowland a rompu le silence sur son altercation, devenue virale, survenu sur le tapis rouge de Cannes le mardi 21 mai.

Des limites franchies ? Lors du gala de Cannes de l'«amfAR Cinema Against AIDS», une initiative annuelle de collecte de fonds pour la recherche sur le VIH et le SIDA pendant le festival du film, Kelly Rowland a évoqué son altercation avec un agent de sécurité sur le tapis rouge du festival le mardi 21 mai.

Kelly Rowland on the Cannes incident: “There were other women on that red carpet who did not look like me that were not scolded, or pushed off, or told to get off. I set my boundary. I stood my ground and she stood hers.” pic.twitter.com/5hY4rwezZT

— chris evans (@notcapnamerica) May 23, 2024