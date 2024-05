Céline Dion : atteinte du syndrome de la personne raide, la chanteuse pourrait se produire une dernière fois dans une émission spéciale

Céline Dion, contrainte d'annuler sa tournée en Europe en 2023 après avoir été diagnostiquée du syndrome de la personne raide, envisagerait de faire une dernière apparition lors d'une émission spéciale.

Un dernier au revoir ? Atteinte du syndrome de la personne raide, Céline Dion pourrait livrer une ultime prestation télévisuelle, ont rapporté le Daily Mail et le Sun.

«Céline n'abandonne pas son envie de chanter à nouveau», a ainsi confié une source au Sun, qui a révélé l'information, expliquant que la star espérait revenir pour une dernière performance et envisagerait d'enregistrer une émission spéciale. «Elle travaille avec des coachs vocaux, des membres du groupe et des spécialistes depuis plus de six mois maintenant. Elle pense qu'elle pourrait sortir un film concert dans lequel elle jouerait ses plus grands succès», a poursuivi cette source.

En raison de ses problèmes de santé, décrit dans son documentaire «Je suis : Céline Dion», diffusé prochainement sur Prime, l’interprète de «My Heart Will Go» a annulé les dernières dates de sa tournée «Courage World Tour» l'année dernière, sans pouvoir indiquer si elle sera un jour capable de remonter sur scène.

«Je n'ai pas vaincu la maladie, car elle est toujours en moi et le sera toujours»

«Je ne peux pas répondre à cette question... parce que pendant quatre ans, je me suis dit que je ne reviendrais pas, que j'étais prête, que je n'étais pas prête. Dans l'état actuel des choses, je ne peux pas rester ici et vous dire : "Oui, dans quatre mois". Je ne sais pas... mon corps me le dira. D'un autre côté, je ne veux pas simplement attendre», a-t-elle indiqué.

Céline Dion a récemment confié qu'elle suivait régulièrement divers traitements pour cette maladie musculaire, mais qu'elle ne sera jamais complètement «guérie».

La star a déclaré au magazine Vogue : «Je vais bien, mais c'est beaucoup de travail. Je prends les choses au jour le jour. Je n'ai pas vaincu la maladie, car elle est toujours en moi et le sera toujours. J'espère que nous trouverons un miracle, un moyen de la guérir grâce à la recherche scientifique, mais pour l'instant, je dois apprendre à vivre avec. C'est ainsi que je me présente, avec le syndrome de la personne raide».