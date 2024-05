Sophie Fantasy : le procès en appel de la youtubeuse pour escroquerie a commencé

Le procès en appel de Gaëlle Burlot, connue sous le nom de Sophie Fantasy sur YouTube, a ouvert ce lundi 27 mai à Lyon. Cette dernière comparait pour escroquerie et abus de faiblesse, aux côtés de son mari Grégory Thonet et 12 autres prévenus.

Retour devant le tribunal. La star de YouTube, Sophie Fantasy, de son vrai nom Gaëlle Burlot, comparait en appel ce lundi à Lyon pour escroquerie et abus de faiblesse. Treize autres prévenus, dont son mari, Grégory Thonet, sont également jugés.

L'affaire porte sur la société matrimoniale Eurochallenges où Gaëlle Burlot travaillait en famille, aux côtés de son mari, de ses deux beaux-frères et de sa belle-mère, Anne-Marie Muser, fondatrice de l'entreprise. Au début des années 2010, plusieurs clients de cette agence matrimoniale ont porté plainte, s'estimant floués.

Une condamnation en 2023

Sophie Fantasy avait été condamnée, en première instance le 28 mars 2023, à cinq ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis probatoire et à 100.000 euros d'amende pour escroquerie en bande organisée, abus de faiblesse, harcèlement moral et recel de biens par le tribunal correctionnel de Lyon.

Une peine similaire avait été prononcée à l'encontre de son époux pour des faits de harcèlement moral, d'abus de faiblesse, d'entrave à l'exercice des fonctions de délégués du personnel et d'abus de biens.

«Je conteste les faits qui me sont reprochés» et «la sévérité de la peine qui m'a été infligée», a-t-elle dit d'une voix tremblante, assise sur une chaise faute de pouvoir rester debout à la barre, s’essuyant furtivement la joue. Sophie Fantasy avait annoncé à sa communauté être malade en mai 2022.

Elle a raconté son embauche en 2005 comme standardiste, jusqu'à être promue à la direction en 2008, sa rencontre avec Grégory Thonet qu'elle a épousé en 2007 et avec qui elle a deux enfants de 12 et 19 ans, Swan et Néo, qui ont, eux aussi, leur chaîne YouTube.