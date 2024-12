«J'aime qui je suis et j'aime mon apparence» : Serena Williams nie avoir blanchi sa peau après une vidéo polémique

Serena Williams a démenti s'être éclaircie la peau, suite aux polémiques nées le mois dernier, alors qu'elle avait partagé une vidéo d'elle et sa famille.

Une réponse cinglante. Accusée d'avoir intentionnellement modifié son teint après avoir partagé une vidéo d'elle lors d'un événement scolaire avec son mari Alexis Ohanian et leurs deux filles, la championne de tennis a répondu aux allégations lors d'un live Instagram, lundi 2 décembre. Alors qu'elle réalisait un tutoriel de maquillage pour sa marque «Wyn Beauty», l'ancienne athlète a déclaré : «En général, je recommence une troisième fois et j'utilise une couleur neutre adaptée à ma carnation. Et pour les haters : non, je ne blanchis pas ma peau».

Serena Williams shuts down rumors, firmly stating she does NOT bleach her skin. pic.twitter.com/E2WtPA8MaF — Daily Loud (@DailyLoud) December 3, 2024

«Il existe une chose appelée la lumière du soleil, et selon cette lumière du soleil, vous obtenez différentes couleurs», a-t-elle ajouté. Elle a ensuite expliqué qu'elle portait du «maquillage de scène», puisqu'elle était bénévole pour la pièce de théâtre de sa fille, dans la vidéo devenue virale fin novembre. Indignée par ces accusations, elle a affirmé : «Oui, je vous interpelle à ce sujet parce que c'est ridicule que tout le monde dise : "Oh, elle blanchit sa peau". Je suis une femme noire au teint foncé, et j'aime qui je suis, j'aime mon apparence». La championne aux 23 titres du Grand Chelem a également souligné que ce genre de pratique n'est «tout simplement pas mon truc».

New video of Serena Williams is going viral pic.twitter.com/OfejOpCOfF — Hoops © (@HoopMixOnly) November 26, 2024

Toutefois, Serena Williams a déclaré qu'elle n'émettait aucun jugement envers ceux qui choisissaient d'éclaircir leur peau. «Si d'autres le font, c'est leur choix, et je ne critique pas. Mais pour être claire, ce n'est pas quelque chose que je fais. Alors, pouvons-nous en finir avec ça ?», a-t-elle conclu fermement.

La sportive a toujours souhaité être honnête à propos des soins et modifications corporelles qu'elle a réalisés, comme lorsqu'elle avait partagé une vidéo d'elle sur Instagram montrant un traitement de radiofréquence pour raffermir son ventre après ses grossesses dans un spa à Paris. «Je constate des progrès, ma peau redevient normale et ma confiance en moi revient. Mon corps ne sera plus jamais le même, mais moi non plus, car j'ai deux lumières incroyables dans ma vie», avait-t-elle expliqué en légende.