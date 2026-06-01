Tennis : voici la date officielle du retour de Serena Williams qui va sortir de sa retraite à 44 ans

A la retraite depuis 2022, la joueuse de tennis Serena Williams va reprendre sa carrière la semaine prochaine en double lors du tournoi anglais du Queen’s.

Une rumeur qui est désormais confirmée. Âgée de 44 ans, Serena Williams, qui avait pris sa retraite lors de l’US Open en 2022, va reprendre sa carrière à partir du 8 juin en double au Queen’s, ont annoncé lundi les organisateurs de ce tournoi londonien sur gazon. «La reine est de retour», peut-on ainsi lire sur X.

«Les bonnes nouvelles voyagent vite», a ainsi posté sur ses réseaux sociaux l’Américaine.

La légende américaine du tennis, qui a remporté 23 titres en Grand Chelem et 73 titres en simple, a reçu une invitation pour disputer le tournoi de double aux côtés d'une partenaire qui reste à définir.

Classée n°1 mondiale pendant 319 semaines, Serena Williams revient sur le circuit près d'un an après sa sœur aînée Venus, qui avait repris le fil de sa carrière professionnelle à 45 ans en juillet 2025.