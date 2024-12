«Je n'avais jamais vu ça» : Quentin Tarantino et Roger Avary révèlent comment une folle soirée parisienne a inspiré le célèbre film «Killing Zoe»

Quentin Tarantino et son ami et collègue réalisateur Roger Avary ont partagé une anecdote sur une nuit à Paris sous l'influence de la drogue, qui a inspiré le film culte «Killing Zoe».

Lors d'un passage dans le podcast «The Joe Rogan Experience›», Quentin Tarantino et Roger Avary, réalisateur du thriller policier «Killing Zoe», ont expliqué comment une soirée chaotique dans la capitale française a inspiré l'intrigue du film. Ce dernier, avec Eric Stoltz, Jean-Hugues Anglade, et Julie Delpy, raconte un braquage de banque à Paris qui dégénère rapidement.

Roger Avary a expliqué qu'il avait dû rapidement développer un scénario pour un film sur un braquage de banque après la découverte par le producteur Lawrence Bender, lors de ses repérages pour «Reservoir Dogs», d'un emplacement de banque parfait. «Je venais de voyager à travers l’Europe. J’avais raconté des histoires à Quentin et il m’a dit : "Oh, tu devrais réaliser un film intitulé Roger fait un voyage"». Son ami a alors répondu : «Je pense toujours que ça aurait dû s'appeler ainsi».

Le réalisateur franco-canadien a alors croisé une ancienne connaissance française de Los Angeles. «Il m'a dit : "Je vais te montrer le vrai Paris", et je suis sorti avec lui et ses amis – Henri, Jean, Claude, tous des personnages qui ont inspiré le film... Il m'a conduit à travers Paris, et juste après, je me suis rendu compte qu'il prenait de l'héroïne...», a-t-il déclaré.

We go in. We get what we want. We come out. pic.twitter.com/jFdVggy1ib — Middling Movie Bot (@MiddlingMovies) March 5, 2024

Un film devenu culte

«À un moment, il m'a dit : "Maintenant, on prend de l'héroïne, tiens-moi le bras". Je lui ai tenu le bras, je n'avais jamais vu ça... Il m'a dit : "Tiens-moi le bras pendant que je me pique". Ses amis disaient : "Ohh, sniffer, ça ne me fait même plus rien", et moi, je notais tout ça en me disant : "C'est génial pour un script !"», a ajouté le vidéaste.

En partageant cette expérience avec Quentin Tarantino, Roger Avary a trouvé l'inspiration pour écrire «Killing Zoe». «En gros, tout ce qui se passait dans ce film était des choses que j'avais réellement vues. Donc quand le moment est venu d'en faire un film sur un braquage de banque, c'est devenu un film sur un gars qui va quelque part et tout ce qu'il pensait savoir était faux. Vous n'avez pas vu votre ami depuis longtemps, vous allez le voir, tout tourne autour de cette amitié et de cette idée fausse», a-t-il conclu.

Bien que l'intrigue se déroule à Paris, «Killing Zoe» a été tourné à Los Angeles avec un budget modeste de 1,5 million de dollars. Lors de sa première en 1993, le film a reçu des critiques mitigées, mais il est depuis devenu culte. Il a également remporté le Prix Très Spécial au Festival de Cannes en 1994.

Le binôme a ensuite remporté l'Oscar du meilleur scénario original en 1995 pour «Pulp Fiction».