«C'est magnifique» : Meghan Markle révèle son souhait le plus cher concernant la princesse Diana

Meghan Markle a révélé son souhait le plus cher concernant la princesse Diana, après que son mari, le prince Harry, l'a comparée à sa mère.

Invitée dans le podcast «Jamie Kern Lima Show», marquant sa toute première interview en podcast, la duchesse de Sussex a révélé que son plus grand souhait aurait été de rencontrer sa belle-mère, la princesse Diana, décédée le 31 août 1997 dans un accident de voiture à Paris.

L'animatrice Kern Lima a lancé la discussion avec cette question : «Harry a déclaré publiquement : "Megan est tellement semblable à ma mère. Elle a la même compassion, la même empathie, la même confiance en elle. Elle a cette chaleur". Que pensez-vous du fait qu'il partage cela ?»

«C'est magnifique. J'aurais aimé la rencontrer», a-t-elle répondu.

Le fils cadet du roi Charles III avait 12 ans lorsque sa mère est décédée dans un accident de voiture à l'âge de 36 ans. Le couple a conservé plusieurs souvenirs d'elle, notamment ses diamants, utilisés pour la bague de fiançailles de Meghan Markle, et une photo d'elle dans la chambre de leur fils, Archie.

Un recueillement sur le lieu de sépulture de la princesse Diana

Dans ses mémoires, «Spare», le duc de Sussex a également révélé qu'il avait demandé les coordonnées de sa future épouse pour la première fois le jour de l'anniversaire de sa mère, le 1er juillet 2016, après l'avoir aperçu sur Instagram.

«J'ai réalisé à quel point il était étrange, surréaliste et bizarre que cette conversation marathon ait commencé le jour du cinquante-cinquième anniversaire de ma mère», a-t-il écrit.

En outre, ils ont visité le lieu de sépulture de Diana à Althorp, la maison ancestrale de la famille Spencer dans le Northamptonshire, en Angleterre, pour la première fois ensemble en 2022.

«J'emmenais la fille de mes rêves à la maison pour qu'elle rencontre maman. Nous avons hésité, nous nous sommes enlacés, puis je suis passé le premier. J'ai déposé des fleurs sur la tombe. Meg m'a accordé un moment, et j'ai parlé à ma mère dans ma tête, lui disant qu'elle me manquait, lui demandant conseil et explications», a-t-il déclaré.