«Je buvais trop à l'heure du déjeuner» : Gary Oldman s'est excusé auprès de Demi Moore pour son comportement sur le tournage des «Amants du nouveau monde»

Gary Oldman a présenté ses excuses à Demi Moore, sa co-star dans la tragédie romantique «Les Amants du nouveau monde», pour son comportement sur le plateau du tournage.

Lors d'une interview accordée au Radio Times, Gary Oldman a admis avoir eu un problème d'alcool qui a eu des répercussions sur son comportement sur le tournage du film «Les Amants du nouveau monde» (1995), où il donnait la réplique à Demi Moore.

«J’ai bu par intermittence pendant le tournage. C'est vers la fin [de ma consommation] que je me suis dit : "Si je continue ainsi...". J'étais dans une situation très sombre. Je buvais trop à l'heure du déjeuner. C'était tellement destructeur. Je suis revenue sur le plateau pour jouer une scène assez importante et je m'en suis sorti», a-t-il déclaré.

Demi Moore and Gary Oldman in The Scarlet Letter (1995) pic.twitter.com/UNGVU88Yml — Frame Found (@framefound) December 28, 2020

«Vous ne le sauriez pas vraiment, mais j'étais assez pompette. Le lendemain, je lui ai dit : "Je suis vraiment désolé, tu dois me détester". J'étais mortifié d'avoir été si peu professionnel. Elle m'a répondu : "Je ne te déteste pas. Ce n'est pas grave. Je suis juste déçue"», a ajouté le comédien.

Un Oscar grâce à sa sobriété

Après le tournage du film, qui s'est avéré être un échec commercial, Gary Oldman a entamé une cure de désintoxication. Une décision faisant suite à son arrestation en 1991 pour conduite en état d'ivresse, qui lui avait valu une peine de six mois de prison et le port d'un bracelet électronique.

Il a attribué à sa sobriété de 28 ans le mérite d'avoir transformé sa vie et sa carrière, remportant l'Oscar du meilleur acteur en 2018 pour son interprétation de Winston Churchill dans «Les Heures les plus sombres».

En outre, l'acteur a félicité Demi Moore, qui a dominé la saison des récompenses cette année pour son rôle dans «The Substance», remportant à la fois un Golden Globe et un SAG Award de la meilleure actrice.

«Je n'ai pas vraiment été en contact avec elle, mais je viens de la retrouver car je l'ai vue récemment. C'est une personne formidable, Demi. Elle est vraiment très spéciale. Je ne pourrais pas être plus heureux pour elle en ce moment avec ce film et ce rôle. Je trouve ça vraiment merveilleux. Elle adore ça et surfe vraiment sur la vague», a indiqué Gary Oldman au Post plus tôt cette année.

Un succès dans la série télévisée «Slow Horses»

Gary Oldman a également été nommé aux SAG Awards 2025 dans la catégorie du meilleur acteur dans une série dramatique pour son rôle dans «Slow Horses». Cependant, c'est l'acteur japonais Hiroyuki Sanada qui a remporté le prix pour sa performance dans la série télévisée «Shōgun».

La star est à l'affiche de «Parthenope», où il incarne l'auteur américain John Cheever, qui a, comme lui, lutté contre la boisson pendant des décennies avant de finalement devenir sobre à 65 ans.