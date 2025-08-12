Jason Momoa révèle l'événement terrifiant à l'origine de son arrêt de la cigarette

Jason Momoa a révélé l'expérience effrayante qui l'a un jour définitivement convaincu d'arrêter de fumer alors qu'il consommait trois paquets par jour.

Il a fallu qu’il frôle la mort pour qu’envie lui passe. Actuellement à l’affiche de la série «Chief of War» d’Apple TV+, Jason Momoa était l'invité du podcast SmartLess ce lundi et a profité de l’entretien pour partager ce qui l’avait conduit à arrêter de fumer.

L’acteur âgé de 46 ans a d’abord expliqué qu’il avait tenté de stopper la cigarette pendant des années sans y parvenir avant qu’une mésaventure particulièrement effrayante ne le convainque.

Et l’acteur de raconter qu’il surfait de grosses vagues du spot de Pe'ahi à Maui lorsque le leash attaché à sa planche de surf s'est cassé.

«Il y avait tellement de vent à Maui que la planche est partie comme ça. Je ne la voyais même plus», a-t-il dit, se souvenant avoir tenté d’alerter des personnes au loin pour qu’elles viennent à son secours.

«J'étais coincé dans un coin complètement fou, et sans que je m'en rende compte, j'étais en réalité sur le récif extérieur. J'avais ma pagaie et je l'agitais, et elles ne me voyaient pas. Et les vagues étaient si grosses qu'elles m'ont littéralement fait tomber mon short, elles étaient énormes !», se souvient-il.

Capacités pulmonaires réduites

Violemment secoué par les flots agités, son cauchemar a continué encore et encore si bien qu’il a fini par épuiser ses forces à tenter de rester à la surface. La situation est devenue critique quand son souffle est venu dramatiquement à manquer. Ses tentatives de reprendre de l’oxygène alors que les vagues l’entrainaient vers le fond se sont avérées de plus en plus vaines, en raison notamment de ses capacités respiratoires réduites par sa consommation de cigarette.

«J'enfonce mes pieds dans le corail et je me retrouve littéralement au milieu de l'océan. J'ai du mal à mettre mes lèvres au-dessus pour respirer et faire une pause», a-t-il confié révélant avoir cru mourir : «C'est comme si j'avais déjà abandonné, que j'étais mort et que j'avais une seconde chance.»

Après avoir indiqué que c’est un de ses amis qui l'avait finalement retrouvé - les pieds couverts de sang à force de s'accrocher au corail pour rester hors de l'eau - il a indiqué que depuis cette expérience il n’a plus jamais été question de retoucher au tabac, et qu’il était soudainement passé de trois paquets de cigarettes par jour à un arrêt complet.